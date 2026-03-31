"Nikad neću zaboraviti tu noć i zahtjev poznatog milijardera" Ispovijest stjuardese sa superjahte bogataša

Italijanka s adresom u Majamiju danas je manekenka, ali nekad je radila na superjahtama milijardera i ima mnogo toga da kaže o tom periodu. Raisa Belini pet je godina radila na luksuznim brodovima koji krstare Mediteranom, a sada je otkrila kakvi su bogataši zapravo kad izađu na otvoreno more.

37-godišnja smeđokosa ljepotica putovala je na popularna mjesta od Italije do Ibice, družeći se s megabogatašima dok su oni spuštali gard i priređivali ludorije i zabave. „Najluđi dio rada na superjahtama nije luksuz, već stvari koje se događaju kada izuzetno bogati ljudi misle da ih niko ne gleda“, rekla je za Dejli mejl.

Raisa Belini

„Sjećam se jednog čartera gdje je gost milijarder pokušao da da stjuardesi pet hiljada dolara bakšiša samo da bi ga prokrijumčarila u kabinu za posadu dok se njegova supruga sunčala na palubi iznad. Drugi put žurka je toliko izmakla kontroli da je kapetan morao tiho da okrene jahtu i rano prekine čarter nakon što su gosti počeli da se svađaju i bacaju namještaj na gornju palubu u tri ujutro“, rekla je.

Belini kaže da je, iako je bilo mnogo pijanog i bezobraznog ponašanja, doživjela neke „mračnije trenutke“ dok je radila na luksuznim brodovima. „Jednom je gošća postala toliko agresivna prema mlađem članu posade da je obezbjeđenje moralo cijelu noć da ostane izvan hodnika kabine kako bi se uvjerilo da je bezbjedno. Na moru ste izolovani, a ti ljudi plaćaju stotine hiljada nedjeljno, pa posada često mora vrlo pažljivo da upravlja situacijama bez stvaranja skandala. To je strana svijeta superjahti o kojoj ljudi rijetko čuju – ekstremni luksuz na površini i vrlo intenzivna, ponekad haotična stvarnost koja se događa iza kulisa“, rekla je.

Time je počela da se bavi 2016. godine na Feretiju, prije nego što je prešla da radi na mega-, a zatim i na superjahte 2019. godine. Njena putovanja uključivala su Sen Trope, Monako, Mikonos, Crnu Goru, kao i putovanja po Italiji i Francuskoj. Posljednji put je putovala oko Španije 2018. i 2019. godine, a manekenka je obično radila sezonski od aprila do oktobra, živeći u skučenim prostorima, okružena samo morem, članovima posade i moćnim gostima.

snimana je rijaliti serija „Below Deck“, koja je pratila članove posade koji žive i rade na megaяhti. Osvrćući se na to da li je serija bila realistična u poređenju sa stvarnim životom, Belini kaže da je bila „ublažena verzija“ onoga šta je zapravo služiti na luksuznom brodu. „Ljudi uvijek pitaju da li je pravi život na jahti kao ‘Below Deck’. U nekim aspektima jeste: dugi sati, zahtjevni gosti i posada koja živi u malim kabinama ispod palube vrlo su stvarni. Ali šou je i dalje ublažena verzija onoga što zapravo može da se dogodi kada ste izolovani na moru s izuzetno bogatim ljudima“, pojasnila je.

„Gosti bi ponekad iznajmili jahtu na nedjelju dana i tretirali je kao svoj privatni plutajući noćni klub. Jednom su gosti pravili žurku do izlaska sunca tri noći zaredom, a neki su skakali s gornje palube u more u četiri ujutro. Drugi put je gost zaronio u vodu nakon duge noći partijanja i tek kad se vratio na brod shvatio je da je negdje u Mediteranu izgubio svoj sat Patek Philippe Nautilus 571. Posada je čak pokušala da ga pronađe, ali bilo je nemoguće. Sjećam se da sam mislila da taj sat vjerovatno vrijedi više od automobila većine ljudi. Onda je vrlo poznati poslovni čovjek insistirao da plovimo usred noći samo kako bi mogao da se probudi u drugoj zemlji za doručak. Cijela posada je morala da reorganizuje jahtu dok su gosti još uvijek pravili žurku gore“, prisjetila se.

Dodala je da imaju posla s ljudima ogromnog ega, na vrlo malo sna, a sve to dok plutaju nasred okeana. Ipak, priznaje da je prethodno primala visoku platu za svoj rad. „To je jedna od rijetkih industrija u kojoj na jednoj jahti možete da zaradite gotovo ništa, a na sljedećoj da zaradite novac koji vam mijenja život. Što se tiče plate, na 42-metarskoj jahti zarađivala sam oko 2.500 evra mjesečno tokom petomjesečne sezone, a na kraju nam je vlasnik dao dodatnu mjesečnu platu kao bonus. Na papiru zvuči dobro, ali kad uzmete u obzir sate i intenzitet, nije tako glamurozno kao što ljudi misle“, rekla je.

Na to su se dodavale i napojnice koje su se kasnije raspoređivale po timu, ali se one predaju kapetanu kom su primorani da vjeruju koliko je novca dato. Kada je kasnije prešla na jahte duže od 100 metara, kaže: „Osnovna plata značajno se povećala – zarađivala sam oko 7.000 evra mjesečno. Na tim većim jahtama, posebno tokom prometnih sezona čartera, posada takođe može da zaradi od 30.000 do 50.000 evra ili više napojnica tokom sezone. Ali opet, to mnogo zavisi od vaše pozicije“.

(Kurir)