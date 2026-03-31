Kristijan Golubović ulazi u sudski proces kako bi dobio dio kuće Stele Savić: "Dužni 28.000 evra"

31.03.2026 17:51

Кристијан Голубовић улази у судски процес како би добио дио куће Стеле Савић: "Дужни 28.000 евра"

Kristijan Golubović bio je prijatelj sa Stelom Savić, čije beživotno tijelo je pronađeno u ventilacionom otvoru na Vračaru.

Kristijan Golubović ispričao je da je on jedini zakonski nasljednik svoje dugogodišnje prijateljice, a sad je za Blic pokazao kuću u kojoj je Stela živjela.

Kristijan je ispričao da je za sahranu prijateljice dao 3.500 evra, da će ući u sudski proces kako bi dobio dio kuće, a ako se to desi, novac će proslijediti u humanitarne svrhe.

U svojoj ispovijesti je otkrio i kako su mu njeni roditelji dužni 28.000 evra.

“Komšije su Steli htjele da oduzmu stanarsko pravo”

Golubović je prethodno ispričao da se Stela godinama borila sa komšijama koje su, prema njegovim riječima, pokušavale da joj oduzmu stanarsko paravo.

– Mentoli su potegli pitanje imovine, ja ću objaviti šta je istina. Pored mene je svjedok, čovjek kod kojeg je Stela živjela zadnje četiri godine, a gdje smo je premjestili iz porodične kuće koju žele da joj otmu komšije iz čista mira. Tvrdili su da nije tu, htjeli su da joj otmu stanarsko pravo, što su donekle i uspjeli prvostepenom presudom – priča Kristijan.

On dodaje da vrijednost imovine nije velika, ali da stvar ima sentimentalni i moralni značaj.

– Stanari su htjeli da je istjeraju odavde na silu. Treba da im je na čast, ali i upozorenje od mene jer ću braniti životom sve što Stela ima iako meni ništa ne treba i do moje smrti ništa neću prebaciti na mene, ali oni neće to dobiti jer su željeli da otmu. To je svega nekih 30.000 evra. To je kuća sa dvorištem, jako lijepa i starinska – rekao je za Kurir.

