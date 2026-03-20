Žena čije je tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru bila drugarica Kristijana Golubovića

ATV

20.03.2026

17:15

Жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору била другарица Кристијана Голубовића

U ventilacionom otvoru zgrade na Vračaru pronađeno je tijelo Stele Savić (59), koja je nestala prije dvadesetak dana.

Stanari ovog dijela Beograda su u šoku, dok su prizori sa mjesta događaja ostavili sve bez riječi. Na licu mjesta zatečen je i Kristijan Golubović, koji je bio vidno potresen jer je, kako kaže, pokojnu ženu dobro poznavao.

"Očajan sam, u pitanju je Stela Savić, godinama sam brinuo o njoj. Umrla nam je na 50 metara od kuće, upala je u ovaj otvor. Od danas moj život nije isti", izjavio je Golubović.

Otvor je mali, ne može tek tako da upadne: Stanari zgrade u čijem ventilacionom otvoru je pronađeno tijelo otkrili detalje

Kristijan je snimio i video u kom je govorio o tome kako je poznavao, a bio je na licu mjesta kada je džak bio preko tijela.

Dodao je i da je njen nestanak prijavljen u trenutku kada je i sam prolazio kroz teške trenutke:

"Nestala je baš kada su se meni dešavale sve one stvari sa ženom. Van sebe sam. Danima je tražimo i čekamo da se pojavi", istkao je prenosi Kurir.

Stanari zgrade na Vračaru ne kriju šok i nevjericu. Jedan od njih izjavio je: Ne možemo da vjerujemo, niko danima nije primijetio da je neko u tom otvoru.

Oni su nemo posmatrali policijski uviđaj, dok su pripadnici Hitne pomoći mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je obavila uviđaj, a Kristijan Golubović je najavio da će na mjestu tragedije zapaliti svijeću i podići spomenik u znak sjećanja na Stele Savić.

