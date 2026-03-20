Avion iz Dohe sa 250 srpskih državljana sletio u Beograd

Izvor:

Tanjug

20.03.2026

07:51

Авион из Дохе са 250 српских држављана слетио у Београд
Foto: Ethan Sarkar/Pexels

Ministarstvo spoljnih poslova, u koordinaciji sa Vladom Srbije, uspješno je organizovalo još jedan evakuacioni let, kojim je 250 državljana Srbije iz Dohe bezbjedno sletjelo na beogradski aerodrom, saopštilo je Ministarstvo.

Evakuisani su srpski državljani koji su se zatekli u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović, koji je koordinisao evakuacijom, iz Dohe je ranije poručio da ovim kompleksnim logističkim poduhvatom Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nastavlja niz evakuacionih letova sa Bliskog istoka iz ratom zahvaćenih područja.

- Ovo je do sada najzahtjevnija operacija, u logističkom smislu, koju smo sproveli. Tokom cijele noći smo transportovali naše ljude i prevozili ih iz Bahreina i Kuvajta kroz Saudijsku Arabiju ovdje do Katara. Riječ je o vrlo složenim procedurama, ali evo, svi smo se ukrcali - objasnio je Jović.

Prema njegovim riječima, oko 250 ljudi se u četvrtak uveče bezbjedno vratilo u Srbiju, poručujući da država Srbija brine o svojim građanima.

