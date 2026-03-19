Ekskluzivne fotografije: Ovako izgleda srpska supersonična raketa

Vojska Srbije, prema pojedinim navodima, postala je prva oružana sila u Evropi koja je nabavila supersonične rakete, što je izazvalo brojne reakcije u regionu.

Načelnik Generalštaba Milan Mojsilović pojasnio je da se radi o supersoničnoj, dalekometnoj vođenoj raketi vazduh–zemlja koja se kreće brzinom većom od četiri maha.

"Riječ je o supersoničnoj, dalekometnoj vođenoj raketi vazduh–zemlja koja se kreće brzinom većom od četiri maha. Namijenjena je za precizno dejstvo na velikim daljinama po različitim površinskim ciljevima i utvrđenim objektima. Nabavili smo je kako bismo dostigli ranije nedostajuće sposobnosti za dejstvo po važnim objektima sa bezbjedne udaljenosti, odnosno van zone dejstva neprijateljske protivvazduhoplovne odbrane", rekao je general Mojsilović za „Kompas“.

On je istakao da mali broj zemalja u svijetu posjeduje ovakvu vrstu ubojnih sredstava. Prema njegovim riječima, raketa ima sposobnost penetracije kroz čak pet spratova standardne zgrade prije detonacije, što je čini izuzetno opasnim sredstvom za svakog potencijalnog protivnika.

"Brzina dejstva, prilaz cilju pod skoro vertikalnim upadnim uglom, veliki domet, otpornost na ometanje i ubojna moć (mogućnost penetracije kroz pet spratova standardne zgrade pre detonacije) čine ovu raketu opasnim sredstvom za svakog protivnika. Uvođenjem u naoružanje ovih raketa dobili smo novu izuzetno ofanzivnu sposobnost koja nam daje stratešku prednost i predstavlja najbolje sredstvo odvraćanja svakog ko misli da bi svoje ciljeve na štetu Republike Srbije mogao da ostvari oružanim putem", kaže general Mojsilović i dodaje:

Govoreći o širem kontekstu, Mojsilović je ukazao da razvoj hipersoničnih raketa predstavlja veliki izazov čak i za najnaprednije sisteme protivvazduhoplovne odbrane (PVO). Ipak, Vojska Srbije je, kako je naveo, u prethodnim godinama značajno unapredila svoje sposobnosti u ovoj oblasti.

"Nabavili smo čitav niz savremenih raketnih i artiljerijsko-raketnih PVO sistema, od malog do srednjeg dometa, praćenih značajnom količinom raketa i antidronske municije, čime smo zaokružili projekat „Strategijska PVO kupola“ u prvoj fazi", rekao je načelnik Generalštaba.

On je dodao da tu nije kraj modernizacije, te da se uskoro očekuje i opremanje raketnim sistemom za protivvazduhoplovna dejstva velikog dometa. Na taj način, Srbija bi mogla postati jedna od retkih zemalja sa slojevitom protivvazduhoplovnom odbranom, sposobnom da odgovori na savremene bezbjednosne izazove.

"Vrlo brzo nas očekuje dalji razvoj sistema, čime ćemo dodatno ojačati zaštitu teritorije i snaga", zaključio je Mojsilović.