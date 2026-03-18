Srpska vojska čuva "Balkanski tok"

ATV

18.03.2026

22:29

Српска војска чува "Балкански ток"
Foto: screenshot / rts

Vojska Srbije pojačala je obezbjeđenje kompresorske stanice "Velika Plana" gasovoda Balkanski tok u Žabarima kojim se ruski gas transportuje od Turske do Mađarske.

Od eventualnih prijetnji na zemlji štite ga specijalne jedinice Vojske, a 250. raketna brigada od onih iz vazduha, što je dio pojačane zaštite, objavio je RTS

Ovo čvorište gasovoda pod posebnim je mjerama od marta.

Major iz 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije Predrag Ljutić izjavio je da je cilj da se obezbijedi sigurnost objekta, da se pravovremeno uoče eventualne prijetnje i da se adekvatno reaguje.

Gasovod koji u Srbiju ulazi kod Zaječara i izlazi kod Horgoša, od prijetnji iz vazduha, između ostalih, štiti i raketni sistem "Iks-kju 17 AE".

- Borbene mogućnosti raketnog sistema "Iks-kju 17 AE" odlikuje velika brzina reakcije, mogućnost detekcije i uništenje svih tipova vazduhoplova u vazdušnom prostoru, uključujući i ciljeve malih odraznih površina i malih dimenzija - rekao je komandir raketne baterije 250. raketne brigade Igor Stanković.

Vojska je pojačala obezbjeđenje na osnovu odluke predsjednika Srbije i naređenja načelnika Generalštaba.

U prethodne tri godine zabilježeno je nekoliko sabotaža na gasovode koji transportuju ruske energente, pa tako i na sam gasovod Turski tok.

U Mađarskoj, na 75 lokacija, vojska obezbjeđuje energetska postrojenja.

Gori gasovod u centru grada, postoji opasnost od eksplozije

"Ovo je veoma opasna igra": Putin tvrdi da se Ukrajina sprema da digne u vazduh gasovode Plavi tok i Turski tok

Upozorenje iz Rusije: Kijev priprema sabotažu na dva gasovoda

Ukrajina obustavila isporuke nafte Mađarskoj iz Rusije

Jeziv prizor u selu: D‌ječak (14) u bunaru našao 7 leševa pasa

Srušena najopasnija grupa u Srbiji: Sumnjiče se i za ubistvo Bakića

Filmska otmica: Ugurali ga u škodu i izbacili, niko ne zna ko je

Brutalno nasilje: Mladiću palili lice bakljom zbog majice

