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Danas toplo, ali ipak pripremite kišobrane

Autor:

ATV
08.06.2026 08:11

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Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, a poslije podne na jugozapadu, jugu i istoku moguća je slaba kiša.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera, uveče ponegdje umjeren, istočni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 25 do 30, na jugu do 33 stepena Celzijusova.

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Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Drvar 11, Ribnik, Bjelašnica 12, Mrkonjić Grad, Čemerno 13, Novi Grad, Bihać, Goražde, Sarajevo, Tuzla, Zenica 14, Višegrad 15, Banjaluka, Bileća, Doboj, Prijedor 16, Bijeljina 17, Mostar, Neum 20, Trebinje 21 stepen Celzijusov.

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