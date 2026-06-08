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Počinje isplata penzija u Srpskoj

Autor:

ATV
08.06.2026 07:39

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Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas počinje isplata penzija za maj za šta je u budžetu obezbijeđeno 180.000.000 KM, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srpske.

Budžetom Republike Srpske je u 2026. godini za penzije namijenjeno ukupno 2.162.600.000 KM, što je više za 196,6 miliona KM u odnosu na godinu ranije, dok je Rebalansom budžeta koji je u izradi planirano povećanje sredstava namijenjenih penzionerima u Srpskoj, navodi se u saopštenju.

Рашо Ковачевић

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Vlada Republike Srpske će i ubuduće voditi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti, dodaje se u saopštenju.

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Tagovi :

penzije

Isplata penzija

Ministarstvo finansija

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