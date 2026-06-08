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Napad nožem na najprometnijem mjestu u Njujorku: Više osoba povrijeđeno

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ATV
08.06.2026 07:34

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Напад ножем на најпрометнијем мјесту у Њујорку: Више особа повријеђено
Foto: pexels

Šest osoba povrijeđeno je u nedjelju uveče u napadu nožem na njujorškoj stanici Pen Stejšn, a policija je privela osumnjičenog nakon incidenta u jednom od najprometnijih saobraćajnih čvorišta u Sjedinjenim Američkim Državama.

Napad se dogodio oko 19 časova u željezničkom kompleksu ispod dvorane Medison Skver Garden, kroz koji svakodnevno prolaze stotine hiljada putnika.

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Prema navodima gradske vatrogasne službe, jedna osoba zadobila je teške povrede, dvije umjerene, a dvije lakše. Svih petoro prevezeno je u bolnicu Belvi, dok je još jedna povrijeđena osoba, čije stanje nije odmah saopšteno, upućena u drugu bolnicu.

Vlasti za sada nisu objavile šta je prethodilo napadu niti da li su žrtve bile ciljano odabrane. Policija Amtraka saopštila je da vodi istragu i da je osumnjičeni priveden, ali njegov identitet i moguće optužbe nisu odmah objavljeni.

Do kasno u nedjelju, putnici su prolazili pored ograđenog dijela u blizini kolosijeka 5 i 6, gdje su na podu ostale medicinske rukavice, odbačeni zavoji i tragovi krvi.

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Incident se dogodio manje od jednog dana prije nego što se očekuje dolazak velikog broja navijača u Medison Skver Garden na treću utakmicu NBA finala između Njujork Niksa i San Antonio Sparsa, prvu finalnu utakmicu u toj dvorani od 1999. godine.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je najavio dolazak na utakmicu, zbog čega su već planirane opsežne bezbjednosne mjere, ali vlasti nisu odmah navele da li će napad uticati na te planove.

(Telegraf.rs)

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napad nožem

povrijeđeni

Amerika

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