Srušio se avion u Francuskoj: Strahuje se da ima dosta žrtava

Avion se danas srušio u predgrađu francuskog grada Nansija, a strahuje se da ima dosta žrtava, prenose lokalni mediji.

Avion je pao na travnatu površinu pored ulice, u blizini kuća, a na lice mjesta upućene su brojne vatrogasne ekipe.

Prema nekim izvještajima, strahuje se da bi moglo biti desetak žrtava.

Avion je, kako se navodi, prevozio grupu padobranaca koji su planirali da izvode skokove na jednoj manifestaciji.

Pripadnici policije zatvorili su taj dio grada, a na licu mjesta nalazi se prefekt regiona Mert-e-Mozel, koji će nešto kasnije održati pres konferenciju, prenosi Tanjug.

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- Nesreća se dogodila oko 11 sati. Prolazio sam tuda automobilom dok sam išao u kupovinu, kada sam vidoo kako avion ponire i pada na zemlju - ispričao je jedan očevidac, prenio je Figaro.