Misteriozna poruka iz Irana: U narednim danima stiže napredno oružje iz "prijateljskih zemalja"

Ipak, posebnu pažnju izazvala je njegova najava o skoroj nabavci napredne vojne opreme od „prijateljskih zemalja“.

Iako su pregovori i politički razgovori s američkom stranom u toku, zvanični Teheran ne krije duboko nepovjerenje. General Akraminija je istakao da iranske oružane snage uživaju visok nivo pripravnosti, tvrdeći da je to jedini razlog zašto je uopšte došlo do primirja.

„Od prvog dana prekida vatre smo objavili, a i sada dok vodimo pregovore, da neprijatelju ni na koji način ne vjerujemo. Razlog za to je što neprijatelj ima veoma mračnu prošlost. Amerikanci su nas dva puta vojno napali tokom pregovora – jednom u 'dvanaestodnevnom ratu' uz direktnu ulogu cionističkog režima, i jednom krajem februara u 'četrdesetodnevnom ratu', gdje su direktno učestvovali“, rekao je Akraminija.

On je optužio Vašington za izdaju diplomatije, dodavši da se američka strana okrenula pregovorima isključivo zato što nije uspjela ostvariti svoje vojne ciljeve na bojnom polju.

Spremnost na svim frontovima i demonstracija sile na moru

Govoreći o stanju na terenu, portparol je naglasio da su kopnene snage raspoređene duž svih granica, dok je protivvazduhoplovna odbrana – u zajedničkoj bazi s komandom vazdušno-kosmičkih snaga Revolucionarne garde (IRGC) – pod punom operativnom kontrolom i oprezom. Takođe je istakao uspjehe vazdušnih snaga u operacijama gađanja američkih baza u regionu i u iračkom Erbilu.

Posebno se osvrnuo na pomorske sukobe, otkrivajući detalje napete situacije na moru.

„Uprkos teškim napadima na naše plovne jedinice, gdje je čak i razarač 'Dena' kukavički bio na meti američkog neprijatelja, naša mornarica je do posljednjeg dana ispaljivala projektile i lansirala dronove. Američki razarači su u posljednjim danima rata pokušali proći kroz Ormuski moreuz, ali im to nije dozvoljeno. Nakon tri dana bezuspješnih pokušaja, Amerikanci su bili primorani da prihvate prekid vatre“, tvrdi iranski general.

Kao dokaz moći, podsjetio je i na nedavnu akciju specijalnih snaga iranske mornarice koje su zaplijenile brod na sjeveru Indijskog okeana i preusmjerile ga prema iranskoj obali, i to, kako naglašava, „pred očima američke mornarice“.

Ipak, najvažniji dio obraćanja odnosi se na buduće vojne kapacitete Irana. Akraminija je iznio znakovitu najavu o modernizaciji vojske koja će se odvijati na dva kolosijeka.

„Imamo ogromne kapacitete za proizvodnju, ali moramo raditi na dva polja: razvoju domaće vojno-odbrambene opreme i uvozu napredne opreme. Imamo ozbiljne planove u obje ove oblasti. Planiramo kupovinu napredne opreme od prijateljskih zemalja“, naglasio je Akraminija, ne precizirajući o kojim državama je riječ.

Jasno je kako se u geopolitičkim krugovima najčešće spominju Rusija i Kina.

„Sigurno ćemo biti opremljeni znatno naprednijim sistemima u narednim danima, mjesecima i godinama“, zaključio je portparol iranske vojske, a prenosi Kliks.