Poslije vrućina stiglo nevrijeme: Grom ubio jedno osobu, druga povrijeđena

Jedno lice poginulo je u gradu Tornverdu od udara groma, a još jedno je povrijeđeno u snažnim grmljavinskim olujama koje su tokom noći izazvale požare širom Holandije, javio je portal En-El tajms.

Povrijeđeno lice prevezeno je u bolnicu nakon što je noćas grom udario u kuću u Landsmeru, u pokrajini Sjeverna Holandija, izazvavši požar u potkrovlju.

Portal navodi da su vatrogasci gasili požar koji je zahvatio tri kuće, dok su stanovnici iz okolnih objekata bili evakuisani.

Kraljevski holandski meteorološki institut ukinuo je jutros narandžasto upozorenje za cijelu zemlju zbog jakih grmljavinskih oluja, ali je žuto upozorenje zbog visoke temperature i dalje na snazi, prenosi Srna.