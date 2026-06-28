Logo

Poslije vrućina stiglo nevrijeme: Grom ubio jedno osobu, druga povrijeđena

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 12:04

Komentari:

0
Послије врућина стигло невријеме: Гром убио једно особу, друга повријеђена

Jedno lice poginulo je u gradu Tornverdu od udara groma, a još jedno je povrijeđeno u snažnim grmljavinskim olujama koje su tokom noći izazvale požare širom Holandije, javio je portal En-El tajms.

Povrijeđeno lice prevezeno je u bolnicu nakon što je noćas grom udario u kuću u Landsmeru, u pokrajini Sjeverna Holandija, izazvavši požar u potkrovlju.

Portal navodi da su vatrogasci gasili požar koji je zahvatio tri kuće, dok su stanovnici iz okolnih objekata bili evakuisani.

Kraljevski holandski meteorološki institut ukinuo je jutros narandžasto upozorenje za cijelu zemlju zbog jakih grmljavinskih oluja, ali je žuto upozorenje zbog visoke temperature i dalje na snazi, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

udar groma

grom ubio čovjeka

Holandija

Komentari (0)

Pročitajte više

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Auto-moto

Stižu nova pravila za vozače: EU uvodi kamere i "crne kutije" u automobile

1 h

0
Родитељи из пакла: Колико је страшно шта су урадили свом дјетету, умрло је у 7. години

Svijet

Roditelji iz pakla: Koliko je strašno šta su uradili svom djetetu, umrlo je u 7. godini

1 h

0
Врућине

Društvo

Kako visoke temperature utiču na zdravnje srca i organizma: Ovo su preporuke kradiologa

2 h

0
Врућине

Društvo

Meteorolozi upozoravaju: U Srpskoj će biti još toplije, evo kada se očekuje preko 40!

2 h

0

Više iz rubrike

Родитељи из пакла: Колико је страшно шта су урадили свом дјетету, умрло је у 7. години

Svijet

Roditelji iz pakla: Koliko je strašno šta su uradili svom djetetu, umrlo je u 7. godini

1 h

0
"Пала" породица из БиХ: Покушали прокријумчарити алате вриједне 50.000 евра

Svijet

"Pala" porodica iz BiH: Pokušali prokrijumčariti alate vrijedne 50.000 evra

2 h

0
Упуцане најмање четири особе у Америци послије утакмице Мундијала

Svijet

Upucane najmanje četiri osobe u Americi poslije utakmice Mundijala

3 h

0
САД ударио, Техеран жестоко узвратио нападом на америчке базе: Трамп упутио бруталну пријетњу

Svijet

SAD udario, Teheran žestoko uzvratio napadom na američke baze: Tramp uputio brutalnu prijetnju

5 h

0

  • Najnovije

13

12

Policija uhapsila muškarca: Osumnjičen da je napao sugrađanina pred djecom

12

53

Jedan od najboljih igrača Švedske zbog povrede završio Svjetsko prvenstvo!

12

53

Čudo u Venecueli: Četiri dana poslije razornih zemljotresa dječak spasen iz ruševina

12

40

Na Pasuljanskim livadama gađanje iz ratne tehnike, prisustvuju zvaničnici Srpske

12

32

Stigao Jalapeno: OpenAI napravio svoj prvi AI čip

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima