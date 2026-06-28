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SAD udario, Teheran žestoko uzvratio napadom na američke baze: Tramp uputio brutalnu prijetnju

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ATV redakcija
28.06.2026 07:56

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САД ударио, Техеран жестоко узвратио нападом на америчке базе: Трамп упутио бруталну пријетњу
Foto: X / U.S. Central Command

Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne napade na Iran nakon napada dronom na trgovački brod u Ormuskom moreuzu.

Kao odgovor, iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) lansirala je projektile na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, čime je nedavno potpisano primirje dovedeno na ivicu potpunog kolapsa.

Američka Centralna komanda (Centcom) saopštila je da je pogođeno 10 iranskih vojnih ciljeva na više lokacija u blizini i unutar Ormuskog moreuza. Mete su uključivale vojnu opremu, komunikacione sisteme, lokacije protivvazduhoplovne odbrane i skladišta dronova.

Ovaj potez, kako navode, predstavlja direktan odgovor na „kontinuiranu agresiju“ protiv komercijalnog brodarstva, nakon što je dronom napadnut tanker „MT Kiku“ koji plovi pod zastavom Paname.

„Iran je dobio priliku da poštuje sporazum o prekidu vatre, ali je odlučio da to ne učini kada su njegove snage pokrenule jednosmjerni napad dronom“, navodi se u saopštenju Centcom-a.

S druge strane, iz IRGC-a tvrde da su SAD pod lažnim izgovorom napale pet njihovih obalnih položaja. U znak odmazde, iranske snage su saopštile da su lansirale balističke rakete i dronove na „osam ključnih infrastrukturnih objekata“ u američkoj bazi Ali al-Salem u Kuvajtu i bazi Pete flote u Bahreinu, tvrdeći da su ih „uništili“.

Ipak, neimenovani američki zvaničnik potvrdio je za Rojters da nema prijavljenih američkih žrtava niti značajnije štete na vojnim objektima SAD na Bliskom istoku.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo „brutalne napade“ SAD-a, nazivajući ih otvorenim kršenjem primirja postignutog 17. juna. Iz Teherana poručuju da Vašington ne poštuje preuzete obaveze, dok je IRGC upozorio da će svaka potencijalna agresija, makar i protiv manjih ciljeva, naići na „razoran odgovor“.

Ubrzo nakon objave o novim američkim udarima, oglasio se i Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social, upozorivši da bi Teheran mogao „nikada ne naučiti lekciju“.

„Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni i bićemo prisiljeni da vojno završimo posao koji smo vrlo uspješno započeli“, napisao je Tramp, te dodao: „Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati!“

Uslijed razmjene vatre, Kuvajt i Bahrein su aktivirali svoje sisteme protivvazduhoplovne odbrane. Kuvajtske oružane snage potvrdile su da se suočavaju s neprijateljskim projektilima, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo građane da ostanu smireni i upute se na sigurno.

Najnoviji sukobi dolaze manje od 24 sata nakon prethodnih američkih udara, koji su bili odgovor na napad na teretni brod „MV Ever Lavli“ pod zastavom Singapura.

SAD i Iran su 17. juna potpisali memorandum o razumijevanju od 14 tačaka s ciljem okončanja neprijateljstava. Dogovor je obavezivao Iran da osigura besplatan i siguran prolaz komercijalnim brodovima kroz Ormuski moreuz na period od 60 dana. Zatvaranje ovog ključnog plovnog puta krajem februara, nakon napada SAD-a i Izraela, izazvalo je globalni skok cijena nafte.

Iako su američki zvaničnici nedavno tvrdili da pregovori o ukidanju iranskih taksi za prolaz brodova napreduju, izjave iz Teherana govore suprotno. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf jasno je poručio da se „upravljanje Ormuskim moreuzom nikada neće vratiti na ono što je bilo prije rata“.

Centcom je saopštio da komercijalni brodovi za sada nastavljaju plovidbu kroz moreuz, ali je situacija i dalje na ivici eskalacije širih razmjera.

(Kliks)

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