Nafta ponovo poskupljuje, napad na Iran poremetio pad

Nafta je u petak zvanično završila u padu i zabilježila treću sedmicu gubitaka, ali je poslije zatvaranja berze poskupjela zbog vijesti o američkom napadu na Iran.

Vijest je objavljena samo nekoliko minuta prije završetka elektronskog trgovanja nakon redovnog radnog vremena, zbog čega trgovci nisu imali mnogo vremena da reaguju. Napad je izveden kao odgovor na iranski napad od četvrtka na komercijalni brod koji je prolazio kroz Hormuški moreuz.

"Lopta je sada u dvorištu Irana"

SAD su, kako je ocijenio Tarik Zahir, upravljački partner u kompaniji Tajk kepital advajzors (Tyche Capital Advisors), posegnule za "tipičnom stranicom iz priručnika", prema kojoj moraju nešto da urade kao odgovor na iransku agresiju, ali tako da to bude "brz napad na ograničene ciljeve", nakon čega bi se nastavili mirovni pregovori.

"Lopta je sada u dvorištu Iranaca", rekao je Zahir za Marketvoč (MarketWatch) kasno u petak poslijepodne.

Prema njegovim riječima, ako Teheran nastavi da gađa brodove u moreuzu ili zatvori taj plovni put, očekuje da će američki predsjednik Donald Tramp u jednom trenutku izgubiti strpljenje i da bi mogao uslijediti veći napad.

Nafta izgubila više od 20 odsto od početka mjeseca

Fjučers ugovor za američku laku naftu WTI, sa isporukom u avgustu, na kraju trgovanja nakon radnog vremena iznosio je 70,24 dolara po barelu, što je rast u odnosu na dnevno zatvaranje od 69,23 dolara.

Cijene su tokom redovne sesije pale 3,7 odsto, dok su na sedmičnom nivou izgubile 8,7 odsto, prema podacima Dau Džons market data (Dow Jones Market Data).

Avgustovski ugovor za naftu brent iznosio je 72,98 dolara, nakon što je porastao u odnosu na nivo zatvaranja od 71,99 dolara. Brent je u petak zabilježio pad od 4,3 odsto, a na sedmičnom nivou gotovo 11 odsto.

Oba referentna tipa nafte zabilježila su treću uzastopnu sedmicu gubitaka, pri čemu su od početka mjeseca oba pala za više od 20 odsto.

Analitičari: Cijene su pale prebrzo

Tramp je ranije u petak u objavi na društvenim mrežama potvrdio da je Iran prekršio sporazum o prekidu vatre sa SAD napadom na brod u Ormuskom moreuzu.

Pojedini analitičari smatraju da su cijene nafte pale prebrzo, imajući u vidu da neizvjesnost i dalje traje.

Cijene nafte će i dalje biti nestabilne - rekao je Zahir prije američkog udara, dodajući da su "pale previše i prebrzo".

On je ocijenio da je primirje "veoma krhko" i da trgovci treba da očekuju nastavak nestabilnosti zbog rizika od novih vijesti, sve dok ne bude postignut čvrst sporazum i dok Ormuski moreuz ne bude potpuno otvoren, bez naplate taksi.

Kolin Češinski, glavni tržišni strateg u kompaniji SIA velt menadžment (SIA Wealth Management), naveo je da je sirova nafta bila "glavni pokretač" među robama u reakcijama na vijesti o ratu sa Iranom. Kako je objasnio, cijene nafte su na početku sukoba rasle brže od cijena benzina i drugih roba, a zatim su i brže vodile pad.

I dalje neizvjesnost oko Hormuškog moreuza

Cijene nafte su u četvrtak nakratko porasle nakon što je Iran nagovijestio da pooštrava kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Iranske vlasti tada su poručile da će se prema brodovima koji ne budu pratili odobrene rute "postupati u skladu s tim".

Pitanja o slobodnom prolasku brodova kroz moreuz i dalje su otvorena. Blumberg (Bloomberg) je u petak objavio da je Oman evropskim zvaničnicima saopštio da bi brodovima mogla biti naplaćivana određena taksa za prolazak kroz taj plovni put.