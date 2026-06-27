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Saudijska Arabija obnavlja isporuke nafte u Persijskom zalivu

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 09:16

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Персијски залив Ормуски мореуз
Foto: Tanjug/Airbus Defence and Space© via AP

Saudijski državni naftno-gasni gigant "Saudi Aramko" obnovio je isporuke nafte u Persijskom zalivu i izvoz ugljovodonika kroz Ormuski moreuz, saopštio je izvor iz naftne industrije.

"Saudijska Arabija je obnovila izvoz sirove nafte preko svojih terminala u Persijskom zalivu i kroz Ormuski moreuz. Kompanija `Saudi Aramko` obavlja utovar nafte u luci Ras Tanura, koja se nalazi na obali Persijskog zaliva", rekao je izvor.

Agencija RIA Novosti objavila je ranije, pozivajući se na podatke platforme za praćenje brodova "Vesel fajnder", da se više saudijskih supertankera za prevoz nafte nalazi u luci Ras Tanura zbog utovara sirove nafte sa naftnih polja, prenosi Srna.

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Tagovi :

Saudijska Arabija

Nafta

Persijski zaliv

Ormuski moreuz

Saudi Aramko

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