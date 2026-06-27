FBI: Više od 20 dronova zaplijenjeno tokom Mundijala

Više od 20 dronova zaplijenjeno je u Sijetlu tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu, saopštila je kancelarija američkog Federalnog istražnog biroa /FBI/.

Kancelarija FBI u Los Anđelesu saopštila je ranije da je od početka turnira u američkim gradovima domaćinima utakmica Svjetskog prvenstva zaplijenjeno više od 300 dronova.

Stadion "Lumen fild" u Sijetlu jedan je od 11 stadiona u SAD gd‌je se održavaju utakmice Svjetskog prvenstva.