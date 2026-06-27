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FBI: Više od 20 dronova zaplijenjeno tokom Mundijala

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 09:11

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Свјетско првенство 2026. - стадион у Ванкуверу
Foto: Tanjug/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Više od 20 dronova zaplijenjeno je u Sijetlu tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu, saopštila je kancelarija američkog Federalnog istražnog biroa /FBI/.

Kancelarija FBI u Los Anđelesu saopštila je ranije da je od početka turnira u američkim gradovima domaćinima utakmica Svjetskog prvenstva zaplijenjeno više od 300 dronova.

Stadion "Lumen fild" u Sijetlu jedan je od 11 stadiona u SAD gd‌je se održavaju utakmice Svjetskog prvenstva.

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Tagovi :

Dronovi

FBI

Los Anđeles

Policija

Lumen fild

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