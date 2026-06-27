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Zemljotres jačine 5,4 stepeni pogodio centralni Pakistan

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 09:08

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Испуцала земља усљед земљотреса
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres jačine 5,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je centralni Pakistan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Potres se dogodio na dubini od 35 kilometara.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti.

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Tagovi :

Zemljotres

Pakistan

žrtve

Rihterova skala

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