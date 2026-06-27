Tramp odgovorio na iranske napade u Ormuzu: Sporazum iz Vašingtona razljutio Hezbolah

Sjedinjene Američke Države izvele su udare na Iran kao odgovor na ranije iranske napade dronovima na brodove u Ormuzu.

Iranska revolucionarna garda najavila je odgovor na novi američki napad koji će, kako kažu, biti "brz i odlučan". Poslanik iz redova Hezbolaha Hasan Fadlalah upozorio je da libanske vlasti neće biti u stanju da sprovedu okvirni sporazum o prekidu vatre sa Izraelom, osim ako, uz podršku SAD, "ne krenu u građanski rat".

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da će Vašington odgovoriti "silom" na svaki napad, nakon američkih udara na Iran izvedenih posle incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuskom moreuzu.

"Ako im nije jasno kako se Memorandum o razumijevanju primjenjuje, mogu da pozovu telefonom", naveo je Vens u objavi na društvenoj mreži Iks.

Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone.



But violence will be met with violence. https://t.co/VWnBS1PWaV — JD Vance (@JDVance) June 26, 2026

On je poručio da će "nasilje biti odgovoreno nasiljem".

Američki predsjednik Donald Tramp okarakterisao je napade iranskih dronova na brodove u Ormuzu kao "kršenje sporazuma o prekidu vatre" Teherana i Vašingtona, a na koje su SAD odgovorile udarima na Iran.

Iranska Islamska revolucionarna garda najavila je da će njen odgovor na novi američki napad na Iran biti "brz i odlučan", prenijela je iranska državna televizija.

Međutim, neimenovani američki zvaničnik rekao je za Si-En-En da posljednji američki udari ne nagovještavaju povratak velikim borbenim operacijama, barem za sada.

Američki državni sekretar Marko Rubio saopštio je da je potpisan trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u Vašingtonu o okončanju izraelsko-libanskog sukoba.

Okvirni sporazum otvara put za Liban da povrati svoju suvjerenost, da se razoruža Hezbolah i razmontira njegova infrastruktura, pojasnio je Rubio.

Premijer Benjamin Netanjahu je, u video-obraćanju, pozdravio potpisivanje sporazuma.

Kasnije se oglasio i poslanik iz redova Hezbolaha Hasan Fadlalah, koji je upozorio da libanske vlasti neće biti u stanju da sprovedu sporazum, osim ako, uz podršku SAD, "ne krenu u građanski rat".

RTS