Tramp odgovorio na iranske napade u Ormuzu: Sporazum iz Vašingtona razljutio Hezbolah

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sjedinjene Američke Države izvele su udare na Iran kao odgovor na ranije iranske napade dronovima na brodove u Ormuzu.
Iranska revolucionarna garda najavila je odgovor na novi američki napad koji će, kako kažu, biti "brz i odlučan". Poslanik iz redova Hezbolaha Hasan Fadlalah upozorio je da libanske vlasti neće biti u stanju da sprovedu okvirni sporazum o prekidu vatre sa Izraelom, osim ako, uz podršku SAD, "ne krenu u građanski rat".
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da će Vašington odgovoriti "silom" na svaki napad, nakon američkih udara na Iran izvedenih posle incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuskom moreuzu.
"Ako im nije jasno kako se Memorandum o razumijevanju primjenjuje, mogu da pozovu telefonom", naveo je Vens u objavi na društvenoj mreži Iks.
Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone. — JD Vance (@JDVance) June 26, 2026
But violence will be met with violence. https://t.co/VWnBS1PWaV
On je poručio da će "nasilje biti odgovoreno nasiljem".
Američki predsjednik Donald Tramp okarakterisao je napade iranskih dronova na brodove u Ormuzu kao "kršenje sporazuma o prekidu vatre" Teherana i Vašingtona, a na koje su SAD odgovorile udarima na Iran.
Iranska Islamska revolucionarna garda najavila je da će njen odgovor na novi američki napad na Iran biti "brz i odlučan", prenijela je iranska državna televizija.
Međutim, neimenovani američki zvaničnik rekao je za Si-En-En da posljednji američki udari ne nagovještavaju povratak velikim borbenim operacijama, barem za sada.
Američki državni sekretar Marko Rubio saopštio je da je potpisan trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u Vašingtonu o okončanju izraelsko-libanskog sukoba.
Okvirni sporazum otvara put za Liban da povrati svoju suvjerenost, da se razoruža Hezbolah i razmontira njegova infrastruktura, pojasnio je Rubio.
Premijer Benjamin Netanjahu je, u video-obraćanju, pozdravio potpisivanje sporazuma.
Kasnije se oglasio i poslanik iz redova Hezbolaha Hasan Fadlalah, koji je upozorio da libanske vlasti neće biti u stanju da sprovedu sporazum, osim ako, uz podršku SAD, "ne krenu u građanski rat".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu