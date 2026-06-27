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Tramp odgovorio na iranske napade u Ormuzu: Sporazum iz Vašingtona razljutio Hezbolah

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ATV redakcija
27.06.2026 07:53

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Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Sjedinjene Američke Države izvele su udare na Iran kao odgovor na ranije iranske napade dronovima na brodove u Ormuzu.

Iranska revolucionarna garda najavila je odgovor na novi američki napad koji će, kako kažu, biti "brz i odlučan". Poslanik iz redova Hezbolaha Hasan Fadlalah upozorio je da libanske vlasti neće biti u stanju da sprovedu okvirni sporazum o prekidu vatre sa Izraelom, osim ako, uz podršku SAD, "ne krenu u građanski rat".

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da će Vašington odgovoriti "silom" na svaki napad, nakon američkih udara na Iran izvedenih posle incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuskom moreuzu.

"Ako im nije jasno kako se Memorandum o razumijevanju primjenjuje, mogu da pozovu telefonom", naveo je Vens u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je poručio da će "nasilje biti odgovoreno nasiljem".

Američki predsjednik Donald Tramp okarakterisao je napade iranskih dronova na brodove u Ormuzu kao "kršenje sporazuma o prekidu vatre" Teherana i Vašingtona, a na koje su SAD odgovorile udarima na Iran.

Iranska Islamska revolucionarna garda najavila je da će njen odgovor na novi američki napad na Iran biti "brz i odlučan", prenijela je iranska državna televizija.

Međutim, neimenovani američki zvaničnik rekao je za Si-En-En da posljednji američki udari ne nagovještavaju povratak velikim borbenim operacijama, barem za sada.

Američki državni sekretar Marko Rubio saopštio je da je potpisan trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u Vašingtonu o okončanju izraelsko-libanskog sukoba.

Okvirni sporazum otvara put za Liban da povrati svoju suvjerenost, da se razoruža Hezbolah i razmontira njegova infrastruktura, pojasnio je Rubio.

Premijer Benjamin Netanjahu je, u video-obraćanju, pozdravio potpisivanje sporazuma.

Kasnije se oglasio i poslanik iz redova Hezbolaha Hasan Fadlalah, koji je upozorio da libanske vlasti neće biti u stanju da sprovedu sporazum, osim ako, uz podršku SAD, "ne krenu u građanski rat".

RTS

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Tagovi :

Donald Tramp

Džej Di Vens

Iran

Amerika

Ormuski moreuz

Hezbolah

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