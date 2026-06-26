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Američki borbeni avioni izveli napade na Iran

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 23:03

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Амерички борбени авиони извели нападе на Иран

Američka vojska je izvršila napade na iranske mete nakon što je predsjednik Donald Tramp optužio Iran za kršenje primirja nakon napada na teretni brod u Ormuskom moreuzu.

Snage Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država (CENTKOM) izvele su 26. juna napade na Iran kao snažan odgovor na, kako navode, jučerašnji napad na trgovački brod koji je prolazio kroz Ormuski moreuz.

Američki avioni gađali su iranska skladišta raketa i dronova, kao i obalske radarske položaje, nakon što je Iran 25. juna bespilotnom letjelicom u jednom smjeru pogodio brod „M/V Ever Lavli“.

Istakli su da je brod, koji plovi pod zastavom Singapura, u vrijeme iranskog napada izlazio iz Ormuskog moreuza duž obale Omana.

„Neopravdana agresija iranskih snaga na trgovačko brodarstvo predstavlja jasno kršenje primirja. Osim toga, opasno ponašanje Irana ugrozilo je slobodu plovidbe, dok se sve veći obim trgovine odvija kroz ovaj vitalni međunarodni trgovinski koridor“, saopštili su.

Poručili su i da snage CENTKOM-a nastavljaju da koordinišu bezbjedan prolaz i pružaju podršku trgovačkim brodovima koji plove kroz moreuz.

„Američka vojska ostaje prisutna i u pripravnosti kako bi osigurala da se svi aspekti sporazuma sa Iranom poštuju i da budu u potpunosti na snazi“, zaključuje se u saopštenju.

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Iran

Iran vijesti

Amerika

Ormuski moreuz

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