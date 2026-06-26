Čarls neće živjeti u Bakingemskoj palati: Otkriveno i koliko je platio poreza

Kralj Čarls neće živjeti u Bakingemskoj palati (Buckingham Palace) nakon što iduće godine bude završena njena desetogodišnja obnova, saopštili su u četvrtak kraljevski zvaničnici. Time će biti okončana gotovo dva vijeka duga tradicija da ova londonska znamenitost bude glavna rezidencija britanskog monarha.

Zvaničnici su istovremeno otkrili da je kralj u poreskoj godini 2024/25. platio 12,9 miliona funti, odnosno 17 miliona dolara poreza. To je prvi put da je ovaj iznos javno objavljen, a Čarlsa svrstava među 100 najvećih poreskih obveznika u Velikoj Britaniji, piše Rojters.

Članovi kraljevske porodice obećali su veću transparentnost svojih finansija, nakon sve većeg nadzora javnosti i kritika koje su se pojačale poslije smrti kraljice Elizabete 2022. godine.

Palata ostaje "sjedište monarhije"

Odluka kralja Čarlsa da ne živi u Bakingemskoj palati, već da ostane u Klarens hausu (Clarence House), svom dugogodišnjem londonskom domu u blizini palate, dolazi uoči završetka radova na obnovi vrijednoj 369 miliona funti, odnosno 487 miliona dolara.

Obnova je započela 2017. godine, a radovima se mijenjaju zastarjele električne instalacije, cijevi i sistemi grijanja. Kada su radovi počeli, očekivalo se da će palata i dalje biti glavna londonska rezidencija monarha, kao što je bila od 1837. godine, kada je kraljica Viktorija stupila na prijesto.

Džejms Čalmers (James Chalmers), kraljev blagajnik, poznat kao čuvar privatne kase (Keeper of the Privy Purse), rekao je da će palata ostati glavno mjesto za ceremonijalne i zvanične funkcije, uključujući državne posjete.

"Ona jeste i ostaće sjedište monarhije, dragulj među našim nacionalnim građevinama, sa kraljevskim standardom koji će se ponosno vijoriti sa krova kad god je Njegovo veličanstvo u Londonu", rekao je Čalmers novinarima.

Ni Čarls ni pokojna kraljica Elizabeta nisu noćili u palati od 2019. godine. Kralj će, ipak, u palati zadržati privatne prostorije koje će moći da se koriste za smještaj.

Bakingemsku palatu svake godine posjeti oko 700.000 ljudi, a Čalmers je najavio da će javni pristup biti proširen, ali nije iznio više detalja.

Čarls otkrio koliko je platio poreza

Prema zakonu, britanski kralj nije obavezan da plaća porez na dohodak, kapitalnu dobit ili nasljedstvo. Ipak, Čarls to čini dobrovoljno, kao što je to od 1993. godine radila i njegova majka, ali do sada iznosi nisu bili javno objavljivani.

Čarls, kao i svi monarsi od 1399. godine, ima privatne prihode od velikog imanja Vojvodstvo Lankaster (Duchy of Lancaster), koji će u 2025/26. iznositi 25,2 miliona funti. Prihode ostvaruje i od druge imovine i investicija.

Čalmers je naveo da je kralj u poreskoj godini 2023/24. platio 11,7 miliona funti poreza, a ukupno više od 30 miliona funti od kada je 2022. godine postao kralj.

Kralj dobija i novac od vlade, poznat kao suvereni grant (Sovereign Grant). On se izračunava na osnovu procenta dobiti od Krunske imovine (Crown Estate), velikog portfelja nekretnina čije prihode monarh predaje državnoj kasi u zamjenu za godišnju isplatu. Taj novac koristi se za osoblje, kraljevske palate i putovanja.

Grant je, zahvaljujući velikom rastu dobiti od prodaje dozvola za vjetroelektrane na moru, porastao sa 86 miliona funti u 2024/25. na 132 miliona funti naredne godine, dok će u 2026/27. iznositi 137,9 miliona funti.

Međutim, Čalmers je rekao da će grant prvi put biti smanjen u 2027/28. godini, i to na 100 miliona funti, "u skladu sa jasnom željom Njegovog veličanstva". Na tom nivou trebalo bi da ostane do 2031/32. godine.

To je, ipak, gotovo 60 miliona funti više nego 2016. godine, kada je formula finansiranja promijenjena kako bi se obezbijedio novac za obnovu Bakingemske palate.

"Ovo nije bjanko ček", rekao je Čalmers, dodajući da postoje mehanizmi zaštite koji obezbjeđuju da iznos bude proporcionalan.

Kritike zbog kraljevskih finansija

Medijska otkrića iz 2024. godine da Vojvodstvo Lankaster i Vojvodstvo Kornvol (Duchy of Cornwall), imanje princa Vilijama kao prestolonasljednika, naplaćuju zakup britanskom zdravstvenom sistemu, vojsci i školama izazvala su kritike. Dodatne reakcije javnosti izazvali su i detalji objavljeni ovog mjeseca o aranžmanima u vezi sa kraljevskom imovinom.

Iz kancelarije princa Vilijama saopšteno je da je on u poreskoj godini 2024/25. platio 7,76 miliona funti poreza, kao i da je naložio da 1,5 miliona funti zakupnine od zatvorenog zatvora bude preusmjereno lokalnoj zajednici.

Kritičari, međutim, tvrde da su kraljevske finansije i dalje nedovoljno transparentne.

"Još jedno povećanje za Čarlsa, još spinovanja i uljepšavanja, i još skretanja pažnje sa pitanja poreza", rekao je Grejem Smit (Graham Smith), izvršni direktor antimonarhističke kampanje Republika (Republic).

"Tako to ide sa izvještavanjem o kraljevskoj porodici: što više otkriju, to se više pitanja otvara", dodao je Smit.