Ostavio 11 pasa da uginu u kombiju pa ih potajno kremirao

Kalifornijski dreser pasa osuđen je za okrutnost prema životinjama nakon što je proglašen odgovornim za smrt 11 pasa koje je ostavio da umru od toplotnog udara u malim kavezima na zadnjem dijelu vrućeg kombija, a zatim pokušao tajno da ih kremira.

Njegova djevojka je takođe osuđena za pomaganje i podstrekavanje. Priča je počela da se raspliće u junu prošle godine, kada je vlasnik mladog mješanca ovčarskog ovčara po imenu Miko primio poruku koja bi slomila srce svakom vlasniku kućnog ljubimca, izvještava CNN .

Šokantna poruka i poziv policiji

Aleksandar Kostjukevič je pronašao trenera Kvong Čun Sita, poznatog kao Toni, i njegovu akademiju Hepi K9 na Instagramu. Nakon uspješnog probnog treninga, ostavio je svog jednogodišnjeg psa Miku kod sebe na trening.

Ali samo tri dana kasnije, 18. juna 2025. godine, dobio je poruku od Sita: „Žao mi je što vas obavještavam da je Miko mirno preminuo u snu sinoć. Nije pokazivao znake bola ili borbe, to je bilo zaista neočekivano. Duboko sam ožalošćen ovim gubitkom.“

Sit je dodao da je iz poštovanja tijelo psa „s ljubavlju kremirano“ i da će vratiti novac za dresuru. Poruka je bila iznenađujuća jer je Sitova kompanija imala odlične kritike i poslovala je šest godina na osnovu preporuka. Kostjukevič je posumnjao da je njegov pas prodat, a nakon što mu je Sit spustio slušalicu, odlučio je da kontaktira policiju.

Jedna smrt otkrila je još deset

Kejsi Piket, službenik za dobrobit životinja u policijskoj upravi Irvajna, preuzeo je istragu. Dok je razgovarao sa Sitom, saznala je da je drugi pas o kome je brinuo, Zigi, uginuo.

Piket je otkrila da su oba psa predata službi za kremaciju kućnih ljubimaca i uspjela je da zaustavi proces. Međutim, zaposleni u krematorijumu ju je obavijestio da je Sit doveo drugog psa samo nedjelju dana ranije i da su od konkurentske kompanije saznali da je on takođe ostavio dva psa kod njih.

Odjednom je bilo pet mrtvih pasa. Kada je Piket posjetio Situ u njegovom domu, rekao joj je da su samo dva psa uginula u snu i da je „samo tužan“. Suočen sa informacijama o ostalim psima, priznao je da su četiri uginula, tvrdeći da ih je pronašao mrtve kada se probudio. Rekao je da je koristio dvije različite usluge kremacije „zbog visokih troškova“.

Do kraja istrage, vlasti su utvrdile da je par koristio usluge četiri različite kompanije za kremiranje ili sahranjivanje ukupno 11 pasa.

Kombi pun kaveza i jezivih nalaza

Prilikom pregleda Sitinog crnog kombija marke Mercedes, policajac Piket je otkrio nepodnošljiv smrad „varikine pomješan sa jakim mirisom fecesa“. Policija se vratila sa nalogom i pronašla devet naslaganih kaveza i prenosivi klima uređaj u zadnjem dijelu kombija.

Na podu za putnike nalazila se boca izbjeljivača. Veterinarskim pregledom preostalih tijela pasa utvrđeno je da je osam pasa uginulo od hipertermije i toplotnog udara, a jedan od „tupe traume glave sa akutnom povredom kičme i spiralnim prelomom noge“.

Irvine dog trainer and girlfriend charged after 11 dogs died in their care 🤬



IRVINE, Calif. (KABC) -- An Irvine dog trainer and his girlfriend have been arrested and charged after 11 dogs died while in their care, according to the Orange County District Attorney's Office.… pic.twitter.com/ViCmFdmkMT — Rubiconski_Revolution ✨🍀🐶🍒💎🦊💫 (@Good_vibes_up) June 26, 2025

Istraga je otkrila da je Sitova djevojka, Tingfeng Liu, pomogla da se psi odvedu na kremaciju. U njenom autu pronađena je kesa za smeće sa ružičastom ogrlicom na kojoj je pisalo „Luna“ i račun na kojem je pisalo „1 pas predat, plaćeno 160,00 dolara“.

Presuda i odbrana

Prošle nedjelje, 54-godišnji Sit proglašen je krivim po 19 tačaka optužnice, uključujući 11 tačaka za okrutnost prema životinjama. Njegova 24-godišnja djevojka Liu osuđena je za pomaganje i podsticanje zločina i uništavanje dokaza.

Izricanje presude zakazano je za 10. jul. Sit se suočava sa do 14 godina zatvora, a Liu do četiri godine. Sitina advokatica, Kejt Korigan, rekla je da je njen klijent „dugogodišnji dreser pasa“ i da smrt „nije bila rezultat namjernih radnji“.

Liuov advokat, Frederik Fašeneli, tvrdio je da je ona bila „mlada žena u nepoznatoj zemlji, pod vlašću i kontrolom gospodina Sita“ i da je djelovala po njegovom nalogu, a ne kao dio nezavisnog kriminalnog plana.

Upozorenja postoje godinama

Iako su profili Akademije Hepi K9 na društvenim mrežama prikazivali srećne pse, istraga je otkrila i mračniju stranu. U maju 2025. godine, klijentkinja je pronašla svog belgijskog ovčara, Maksa, u kavezu toliko malom da nije mogao da stoji, užasno je mirisao, jedva je mogao da hoda i imao je desetine rana po cijelom tijelu.

Još 2021. godine, jedna klijentkinja je prestala da dresira svoja dva psa nakon što joj je Sit poslala njihovu fotografiju u malom kavezu bez vode. Kada je došla da ih pokupi, vidjela je „čitav kombi pun kaveza naslaganih jedan na drugi“ sa psima koji su teško dahtali. Tužioci su tvrdili da je Sit znao da su njegovi postupci bili nemarni, ali „jednostavno ga nije bilo briga“.

Jep stranica kompanije sada je označena kao „zatvorena“, a među starim pozitivnim recenzijama, ističe se jedna, napisana prije oko godinu dana: „Moje štene staro 8 mjeseci je uginulo dok je bilo pod brigom Tonija Sita i 'Srećne K9 akademije'. Bilo je 100% zdravo, a sada, 5 dana nakon početka dresure, nema je - zajedno sa još jednim psom koji je misteriozno uginuo iste noći. molim vas, budite oprezni.“

(indeks)