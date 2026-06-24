Jeziva pretraga na Guglu prije masakra: ''Volim životinje, da li i dalje mogu da budem psihopata''

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Viši sud u Beogradu izrekao je na ponovljenom suđenju osuđujuće presude Vladimiru Kecmanoviću, koji je dobio 14 godina i šest mjeseci zatvora, i Miljani Kecmanović, osuđenoj na dvije godine i 11 mjeseci.
Tokom izricanja presude roditeljima dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", javnost je saznala šokantne detalje o svijesti i planu maloljetnika.
Svijet
Bil Gejts: Boris Nikolić me upoznao sa Džefrijem Epstinom
On je prije masakra na internetu grozničavo pretraživao pojmove kao što su "revidirani portret psihopata", "antisocijalni poremećaj ličnosti", "razlika između psihopata i normalnih ljudi", "sajt češka zbrojevka", ali i pitanja poput "volim životinje da li i dalje mogu da budem psihopata" i "zašto užasni ljudi i dalje mogu da vole životinje".
Takođe, istraživao je zakonske posljedice kroz pojmove "smrtna kazna u Srbiji" i "Srbija uvodi doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta", dok je posljednju poruku od majke primio samo dva minuta prije nego što je zakoračio u hol škole.
(Telegraf.rs)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h2
Svijet
3 h0
Društvo
3 h1
Gradovi i opštine
3 h0
Srbija
7 h0
Srbija
16 h0
Srbija
17 h0
Srbija
17 h0
Najnovije
14
23
14
19
14
12
14
06
14
06
Trenutno na programu