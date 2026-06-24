Jeziva pretraga na Guglu prije masakra: ''Volim životinje, da li i dalje mogu da budem psihopata''

Viši sud u Beogradu izrekao je na ponovljenom suđenju osuđujuće presude Vladimiru Kecmanoviću, koji je dobio 14 godina i šest mjeseci zatvora, i Miljani Kecmanović, osuđenoj na dvije godine i 11 mjeseci.

Tokom izricanja presude roditeljima dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", javnost je saznala šokantne detalje o svijesti i planu maloljetnika.

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On je prije masakra na internetu grozničavo pretraživao pojmove kao što su "revidirani portret psihopata", "antisocijalni poremećaj ličnosti", "razlika između psihopata i normalnih ljudi", "sajt češka zbrojevka", ali i pitanja poput "volim životinje da li i dalje mogu da budem psihopata" i "zašto užasni ljudi i dalje mogu da vole životinje".

Takođe, istraživao je zakonske posljedice kroz pojmove "smrtna kazna u Srbiji" i "Srbija uvodi doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta", dok je posljednju poruku od majke primio samo dva minuta prije nego što je zakoračio u hol škole.

(Telegraf.rs)