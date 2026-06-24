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Otac dječaka ubice je iznio ove detalje misleći da će ublažiti kaznu: Ovako je sudija reagovao

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ATV redakcija
24.06.2026 07:18

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Отац дјечака убице је изнио ове детаље мислећи да ће ублажити казну: Овако је судија реаговао

Viši sud u Beogradu izrekao je u četvrtak presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", na ponovljenom suđenju.

Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne. Predsjednik sudskog vijeća Dragan Martinović je tokom obrazloženja presude naveo da Kecmanovićima nije stavljeno na teret propust u vidu obrazovanja djeteta, već u pogledu vaspitanja.

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Sudija je naveo da je Vladimir Kecmanović ispričao da je njegov sin išao na glumu na engleskom jeziku, na francuski jezik, u muzičku školu, na časove matematike, na koncerte u Kolarac da sluša klasičnu muziku, u muzeje, na izložbe, u galerije, pozorišta…

Kako je sudija pojasnio, a prema pisanoj dokumentaciji, dječak ubica je pohađao kurseve engleskog i francuskog jezika, učestvovao u međunarodnim takmičenjima iz matematike, završio je kurs robotike, izašao je na takmičenja iz istorije i fizike. Osvojio je prvo mjesto na gradskom takmičenju iz biologije. Međutim, sve ovo nije od uticaja na drugačiju odluku suda jer okrivljenima na teret nije stavljen propust u vidu obrazovanja djeteta, već u pogledu vaspitanja – zaključio je sudija Martinović.

Osuđeni na zatvorske kazne

Podsjetimo, Vladimir je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dvije godine i 11 mjeseci zatvora.

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Nakon presude Kecmanovićima oglasio se glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, koji je naveo da će tužilaštvo uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni.

Masakr u OŠ “Vladislav Ribnikar”, od prvog hica koji je ispalio u čuvara Dragana, do trenutka kada je izašao kroz prozor trajao je 2 minuta i 1 sekundu.

Od 66 ispaljenih hitaca, žrtve je pogodio sa 75 odsto. Utvrđeno je vještačenjem da je postojala velika brzina pucanja što je prouzrokovalo greške u okidanju.

Dječak ubica je ispričao da je dvije ili tri nedjelje prije masakra odlučio i planirao to da uradi. On je za radnim stolom napisao spisak sa imenima djece i napravio skicu škole. To je bio njegov prvi korak u planiranju. To je čuvao u fioci stola.

Takođe, pretraživao je na internetu “kompleks niže vrijednosti i kompleks niže vrijednosti su dva lica iste medalje”, “antisocijalno ponašanje kod djece”, “revidirani portret psihopata”, “antisocijalni poremećaj ličnosti”, “sajt češka zbrojevka”, “volim životinje da li i dalje mogu da budem psihopata”, “zašto užasni ljudi i dalje mogu da vole životinje”, “smrtna kazna u Srbiji”, “Srbija uvodi doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta”, “razlika između psihopata i normalnih ljudi”.

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Na izricanju presude otkriveno je da je samo 2 minuta prije nego što je dječak ubica kročio u hol škole njemu majka poslala poruku, prenosi Blic.

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Kosta Kecmanović

Vladimir Kecmanović

Miljana Kecmanović

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