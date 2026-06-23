Uhapšen Nemanja Đuran

Pripadnici Sektora unutrašnje kontrole (SUK), po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su i odredili zadržavanje do 48 sati bivšem visokom policijskom službeniku Nemanji Đuranu (45).

Đuran, koji je u javnosti poznat kao bivši zamjenik načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) MUP-a Srbije, sumnjiči se za krivično djelo Zloupotreba službenog položaja. U trenutku izvršenja ovog djela, Đuran je bio aktivni pripadnik srpske policije, saznaje Telegraf.rs.

Haos u poznatom lokalu

Prema našim saznanjima, istraga se vodi povodom dramatičnih događaja od 5. novembra 2025. godine. U poznatom beogradskom restoranu "Steak and Wine Bar" tada je, u prisustvu brojnih gostiju, prvo došlo do masovne tuče, a potom i do upotrebe vatrenog oružja od strane jednog od učesnika.

Nemanja Đuran se sumnjiči da je te večeri iskoristio svoj visoki položaj i uticaj u policiji kako bi potpuno "zataškao" ovaj revolveraški obračun.

On je, kako sumnjaju istražni organi, uticao na pripadnike elitne Interventne jedinice PU za grad Beograd koji su izašli na lice mjesta, zahtijevajući od njih da ne izvrše službene radnje koje su po zakonu morali da preduzmu.

"Čistili" restoran od čaura i krvi?

Tu se, prema informacijama iz istrage, pritisak bivšeg šefa UKP-a nije završio. Đuran je potom uticao i na vlasnika, odnosno direktora restorana D.Ž, naloživši mu da se svi tragovi i dokazi koji su nastali tokom tuče i pucnjave odmah uklone i sakriju od policije.

Cilj ove dobro organizovane akcije unutar policijskih redova bio je da se pomogne jednom od glavnih aktera incidenta - Saši Vukoviću, zvanom Boske.

Sumnja se da mu je Đuran, stopiranjem Interventne i uklanjanjem dokaza, omogućio direktnu korist u vidu izbjegavanja krivične odgovornosti. Vuković je na taj način trebalo da bude potpuno amnestiran od krivičnog gonjenja za teška djela - Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljeno držanje i nošenje oružja.

Pod istragom i petorica pripadnika Interventne 92

Ipak, plan o zataškavanju je potpuno propao. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je opsežnu istragu kojom su, pored Đurana, obuhvaćeni i ostali akteri ovog skandala.

Istraga se vodi protiv Saše Vukovića Bosketa zbog same pucnjave, dok se dokazne radnje sprovode protiv još šest lica - petorice pripadnika Interventne jedinice 92 Dežurne službe PU za grad Beograd koji su te večeri "zažmurili" na incident, kao i protiv direktora pomenutog ugostiteljskog objekta.

Nemanja Đuran će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje pred Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu, nakon čega će biti poznato da li će mu biti određen pritvor.

Istraga se nastavlja.