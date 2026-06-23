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Uhapšen bivši zamjenik načelnika UKP-a zbog pucnjave u restoranu

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 14:10

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Bivši zamjenik načelnika UKP-a N.Đ. uhapšen je zbog zloupotrebe položaja.

Sumnjiči se da je naložio uklanjanje dokaza nakon pucnjave u beogradskom restoranu kako bi zaštitio osumnjičenog.

Po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je bivši zamjenik načelnika Uprave kriminalističke policije MUP RS N.Đ, u nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u ugostiteljskom objektu “Stejk end Vajn Bar” nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra 2025. godine.

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Krivičnom prijavom osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo Zloupotreba službenog položaja.

Postoje osnovi sumnje da je N.Đ, koristeći svoj službeni položaj, uticao na druge osumnjičene da uklone dokaze i tragove iz pomenutog ugostiteljskog objekta koji bi ukazali na to da je osumnjičeni Saša V. izvršio krivična djela Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, na koji način mu je pribavio korist.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje pred Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu.

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Povodom ovog krivično-pravnog događaja pokrenuta je istraga protiv Saše V. zbog postojanja osnova sumnje da je 5. novembra 2025. godine u pomenutom ugostiteljskom objektu izvršio krivična Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, dok se dokazne radnje sprovode protiv još šest lica, petorice pripadnika Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd i direktora ugostiteljskog objekta, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

(Mondo)

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Policija

hapšenje

Pucnjava

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