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Ovo je ubica Darka Veskovića, policija traga za njim

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 20:28

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Ово је убица Дарка Весковића, полиција трага за њим
Foto: Printscreen

Darko Vesković (46) ubijen je u danas oko 16 časova u kafiću u Kumodražu, a usmrtio ga je muškarac u crnoj majici sa kačketom na glavi za kojim je policija pokrenula akciju Vihor.

Muškarac je ušao u kafić u kom se nalazio Darko koji je prišao napadaču, pružio mu ruku i okrenuo se da sedne kada ga je sa leđa ubio napadač. Napadač se odmah dao u bijeg.

Осумњичени за убиство
Osumnjičeni za ubistvo

Policija traga za muškarcem sa snimka, a u pitanju je muškarac mršave građe koji je na sebi imao crnu majicu, farmerke, crne patike, bež kacket i bradu.

(Telegraf)

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Darko Vesković Prika snimak

Ubistvo

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