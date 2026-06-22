Ovo je ubica Darka Veskovića, policija traga za njim

Darko Vesković (46) ubijen je u danas oko 16 časova u kafiću u Kumodražu, a usmrtio ga je muškarac u crnoj majici sa kačketom na glavi za kojim je policija pokrenula akciju Vihor.

Muškarac je ušao u kafić u kom se nalazio Darko koji je prišao napadaču, pružio mu ruku i okrenuo se da sedne kada ga je sa leđa ubio napadač. Napadač se odmah dao u bijeg.

Osumnjičeni za ubistvo

Policija traga za muškarcem sa snimka, a u pitanju je muškarac mršave građe koji je na sebi imao crnu majicu, farmerke, crne patike, bež kacket i bradu.

(Telegraf)