Ovo je ubica Darka Veskovića, policija traga za njim

Autor:ATV redakcija
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Darko Vesković (46) ubijen je u danas oko 16 časova u kafiću u Kumodražu, a usmrtio ga je muškarac u crnoj majici sa kačketom na glavi za kojim je policija pokrenula akciju Vihor.
Muškarac je ušao u kafić u kom se nalazio Darko koji je prišao napadaču, pružio mu ruku i okrenuo se da sedne kada ga je sa leđa ubio napadač. Napadač se odmah dao u bijeg.
Policija traga za muškarcem sa snimka, a u pitanju je muškarac mršave građe koji je na sebi imao crnu majicu, farmerke, crne patike, bež kacket i bradu.
(Telegraf)
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