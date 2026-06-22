Sestre iz Kamenice poginule u stravičnoj nesreći u Njemačkoj

Sestre Erza (24) i Aulona (18) Zubaku iz sela Topanica kod Kamenice poginule su u stravičnom lančanom sudaru pet automobila u Njemačkoj.

Sumnja se da je tragediju izazvalo nebezbjedno prestrojavanje.

Prema potvrđenim informacijama, žrtve su Erza Zubaku (24) i njena mlađa sestra Aulona Zubaku (18).

Kako prenose njemački mediji, u ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći učestvovalo je čak pet automobila.

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Prvi rezultati istrage i sumnje policije ukazuju na to da je uzrok tragedije bio neuspješan manevar prilikom pokušaja promjene saobraćajne trake.

Njemački nadležni organi i dalje rade na potpunom rasvjetljavanju svih okolnosti koje su dovele do ovog lančanog sudara sa fatalnim ishodom.

(Telegraf)