Sestre iz Kamenice poginule u stravičnoj nesreći u Njemačkoj

Autor:ATV redakcija
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Sestre Erza (24) i Aulona (18) Zubaku iz sela Topanica kod Kamenice poginule su u stravičnom lančanom sudaru pet automobila u Njemačkoj.
Sumnja se da je tragediju izazvalo nebezbjedno prestrojavanje.
Prema potvrđenim informacijama, žrtve su Erza Zubaku (24) i njena mlađa sestra Aulona Zubaku (18).
Kako prenose njemački mediji, u ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći učestvovalo je čak pet automobila.
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Prvi rezultati istrage i sumnje policije ukazuju na to da je uzrok tragedije bio neuspješan manevar prilikom pokušaja promjene saobraćajne trake.
Njemački nadležni organi i dalje rade na potpunom rasvjetljavanju svih okolnosti koje su dovele do ovog lančanog sudara sa fatalnim ishodom.
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