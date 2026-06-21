Užas na srpskim svadbama: Mlada dovela švalera, čovjek ubio oca nevjeste

Društvene mreže preplavila su iskustva ljudi koji su bili na srpskim svadbama, a najviše pažnje privukla je ispovijest korisnika koji kaže da je prisustvovao jezivom ubistvu oca mlade.

Naime, polemika je počela nakon što je jedan od korisnika Redita upitao da li je neko nekada prisustvovao svadbi koja je u posljednji čas bila otkazana.

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"Da li je neko bio na svadbi koja je otkazana?", upitao je korisnik.

Iskustva su se nizala, ali najviše pažnje privukla je ispovijest korisnika čija je tetka na svadbi prisustvoala jezivom ubistvu!

"Nisam ja, ali je moja tetka bila na svadbi gde je čovjek ušao u svadbenu salu sa pištoljem i upucao, odnosno ubio oca od mlade zbog nekih sukoba. Navodno mu je nekad prije 15-20 godina rekao 'Osvetiću ti se kada ti bude najsretniji dan u životu'", podijelio je jezivo iskustvo ovaj korisnik.

Mlada dovela švalera na svadbu

Još jedan od komentara koji je izazvao lavinu reakcija, bilo je vjenčanje na kojem je mlada dovela švalera.

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"Ne znam koliko je ova priča tačna, pošto sam je čula na poslu, mlada dovela švalera na svadbu, uhvatio je svekar u švalaraciji, uhvatio mikrofon od muzike i rekao: Ku*va je otkrivena. Njeni gosti nek se kupe mi nastavljamo slavlje. Tako je i bilo", napisala je ona.

(Informer)