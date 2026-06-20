Tinejdžer (16) poginuo u sudaru, njegov vršnjak povrijeđen

Tinejdžer A.M. (16) poginuo je danas oko 15 časova u saobraćajnoj nesreći u Zrenjaninu.

Prema nezvaničnim informacijama, saobraćajna nesreća se dogodila u Zrenjaninu kod jednog motela.

Tinejdžer je bio na električnom motociklu zajedno sa još jednom osobom kada su se sudarili sa autobusom!

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On je stradao, dok je njegov vršnjak zadobio povrede.

Uviđaj je u toku, prenosi Blic.