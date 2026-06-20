Tragedija kod Gradiške: Muškarac poginuo prilikom prevrtanja traktora

U mjestu Trnovac kod Gradiške jutros je poginuo muškarac (64), nakon što se prevrnuo traktor kojim je upravljao.

Muškarac je od zadobijenih povreda smrtno je stradao na licu mjesta. Policijskoj stanici Gradiška ova nesreća je prijavljena u 08.40 časova. O svemu je odmah obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Region Užas u Hrvatskoj: Čopor pitbulova rastrgao psa i napao čovjeka Policijski službenici PU Gradiška izvršili su uviđaj na mjestu nesreće kako bi se utvrdili tačni uzroci i okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja traktora.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.