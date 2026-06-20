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Tragedija kod Gradiške: Muškarac poginuo prilikom prevrtanja traktora

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 15:47

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Трагедија код Градишке: Мушкарац погинуо приликом превртања трактора

U mjestu Trnovac kod Gradiške jutros je poginuo muškarac (64), nakon što se prevrnuo traktor kojim je upravljao.

Muškarac je od zadobijenih povreda smrtno je stradao na licu mjesta.

Policijskoj stanici Gradiška ova nesreća je prijavljena u 08.40 časova.

O svemu je odmah obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Policijski službenici PU Gradiška izvršili su uviđaj na mjestu nesreće kako bi se utvrdili tačni uzroci i okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja traktora.

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Saobraćajna nesreća

prevrnuo se traktor

Gradiška

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