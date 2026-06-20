Tri osobe poginule u stravičnoj nesreći kod Banjaluke

Tri lica su poginula u stravičnoj nesreći koja se dogodila oko 14:30 časova na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor u mjestu Prijakovci, saznaje portal Provjereno.

Dva lica su zadobila teške tjelesne povrede i prevezana su na UKC RS.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS) potvrđeno je da su nakon stravične nesreće u Prijakovcima primljena dva pacijenta, nad kojima je trenutno u toku detaljna dijagnostika.

Prema prvim informacijama iz ove zdravstvene ustanove, jedan od pacijenata je svjestan i komunikativan, dok će više detalja o zdravstvenom stanju drugog pacijenta, kao i o kompletnim povredama, biti poznato nakon završetka svih pregleda.

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Ljekari čine sve kako bi zbrinuli povrijeđene, a detaljniji izvještaj o njihovom trenutnom stanju očekuje se u narednim časovima.

U sudaru su učestvovala četiri putnička automobila: "audi", "škoda", "pasat" i "BMV".

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka, vrši uviđaj na licu mjesta kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove nezapamćene tragedije.

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Na ovoj dionici puta na snazi je potpuna obustava saobraćaja, a vozila se preusmjeravaju na alternativne putne pravce.

/Provjereno.info/