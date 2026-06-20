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Bivša radnica upala u dom za starije, pa nožem napala dvije žene: Užas u Beogradu

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 14:57

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Prava drama odigrala se u jednom domu za starije osobe u beogradskoj opštini Rakovica, gdje je uhapšena žena osumnjičena da je nakon fizičkog sukoba prijetila radnicama nožem.

Prema informacijama iz istrage, bivša radnica ustanove A. G. (1993) došla je u prostorije doma, gdje je nakon verbalnog konflikta s radnicama S. M. (1980) i K. S. (1992) navodno nasrnula na njih. Kako se navodi, zadala im je više udaraca rukama u predjelu glave, kao i nogom u tijelo.

Nakon toga iz torbe je izvadila nož i uputila prijetnje dvjema radnicama, zbog čega je na mjesto događaja odmah pozvana policija.

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Brzom intervencijom policijskih službenika osumnjičena je uhapšena, a prilikom privođenja oduzeto joj je i hladno oružje.

Po nalogu nadležnog tužilaštva određeno joj je zadržavanje do 48 sati, a protiv nje će biti podnesena krivična prijava zbog sumnje da je počinila krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Beograd

Srbija

hapšenje

fizički napad

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