Bivša radnica upala u dom za starije, pa nožem napala dvije žene: Užas u Beogradu

Prava drama odigrala se u jednom domu za starije osobe u beogradskoj opštini Rakovica, gdje je uhapšena žena osumnjičena da je nakon fizičkog sukoba prijetila radnicama nožem.

Prema informacijama iz istrage, bivša radnica ustanove A. G. (1993) došla je u prostorije doma, gdje je nakon verbalnog konflikta s radnicama S. M. (1980) i K. S. (1992) navodno nasrnula na njih. Kako se navodi, zadala im je više udaraca rukama u predjelu glave, kao i nogom u tijelo.

Nakon toga iz torbe je izvadila nož i uputila prijetnje dvjema radnicama, zbog čega je na mjesto događaja odmah pozvana policija.

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Brzom intervencijom policijskih službenika osumnjičena je uhapšena, a prilikom privođenja oduzeto joj je i hladno oružje.

Po nalogu nadležnog tužilaštva određeno joj je zadržavanje do 48 sati, a protiv nje će biti podnesena krivična prijava zbog sumnje da je počinila krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, prenosi Telegraf.