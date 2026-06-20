Logo

Sudar automobila i kosilice na Zapadnom tranzitu

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 09:20

Komentari:

0
удес Бањалука Западни транзит
Foto: ATV

Na Zapadnom tranzitu, tačnije u Ulici krajiških brigada u Banjaluci, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putnički automobil i kosilica.

Prema prvim informacijama sa terena, u ovom udesu povrijeđen je muškarac koji se u trenutku nesreće nalazio na kosilici.

Na mjesto događaja odmah su upućene nadležne službe, uključujući policiju i hitnu pomoć.

U toku je uviđaj koji će rasvijetliti sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog incidenta.

Zbog trajanja uviđaja, saobraćaj na ovoj veoma prometnoj dionici odvija se otežano, zbog čega se vozačima savjetuje oprez i strpljenje.

Više detalja o stanju povrijeđenog i uzrocima nesreće biće poznato nakon što policija okonča rad na terenu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

udes

Banjaluka

Saobraćajna nezgoda

povrijeđeni

Komentari (0)

Pročitajte više

Путујете на море? Због ових "ситница" можете остати без хиљада евра

Ekonomija

Putujete na more? Zbog ovih "sitnica" možete ostati bez hiljada evra

8 h

0
комарац инсект

Zdravlje

Prvi slučaj zika virusa u Skoplju: Putnik donio infekciju sa Maldiva, evo kakvi su simptomi

8 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 20. jun: Kome se smiješi romansa, a ko mora da pripazi?

8 h

0
Дим се диже ка небу након израелског војног напада на јужни Либан, снимљено из сјеверног Израела, у петак, 19. јуна 2026.

Svijet

Najavljeni izraelsko-libanski pregovori u Vašingtonu

8 h

0

Više iz rubrike

Пронађено тијело Милорада Којића

Hronika

Pronađeno tijelo 85-godišnjeg Milorada Kojića na području Gornje Zenice

21 h

0
Возило Хитне помоћи.

Hronika

Tragedija u BiH: Izvučeno tijelo žene iz rijeke

21 h

0
Кугла

Hronika

"Vidovita Marija“ i saučesnik opelješili staricu za 6 miliona

1 d

0
Полицијско ауто

Hronika

Svađa radnika i šefova eskalirala: Incident u bh. firmi, reagovala policija

1 d

0

  • Najnovije

17

10

Još jedna tragedija u Srpskoj

16

56

Za ova tri znaka slijedi veliki preokret: Sve će im ići od ruke

16

39

Kako ukoniti pesticide sa voća i povrća?

16

38

Dodik: Pukovnik Matović ostavio dubok trag u Vojsci Republike Srpske

16

30

Tri osobe poginule u stravičnoj nesreći kod Banjaluke

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima