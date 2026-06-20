Sudar automobila i kosilice na Zapadnom tranzitu

Na Zapadnom tranzitu, tačnije u Ulici krajiških brigada u Banjaluci, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putnički automobil i kosilica.

Prema prvim informacijama sa terena, u ovom udesu povrijeđen je muškarac koji se u trenutku nesreće nalazio na kosilici.

Na mjesto događaja odmah su upućene nadležne službe, uključujući policiju i hitnu pomoć.

U toku je uviđaj koji će rasvijetliti sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog incidenta.

Zbog trajanja uviđaja, saobraćaj na ovoj veoma prometnoj dionici odvija se otežano, zbog čega se vozačima savjetuje oprez i strpljenje.

Više detalja o stanju povrijeđenog i uzrocima nesreće biće poznato nakon što policija okonča rad na terenu.