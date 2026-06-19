Pronađeno tijelo 85-godišnjeg Milorada Kojića na području Gornje Zenice

Pripadnici Gorske službe spasavanja (GSS) Zenica pronašli su na području Gornje Zenice tijelo nestalog osamdesetpetogodišnjeg Milorada Kojića.

U MUP-u Zeničko-dobojskog kantona "Srni" je rečeno da je smrt nastupila prirodnim putem.

Akcija je pokrenuta na poziv Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a sprovedena je na lokalitetu Kljun u Gornjoj Zenici.

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U pretrazi terena pripadnici GSS-a koristili su bespilotnu letjelicu i K-9 tim sa psom za traganje.

Nakon što su na lice mjesta izašli pripadnici MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i mrtvozornik, pripadnici GSS-a izvukli su tijelo sa nepristupačnog i teško prohodnog terena.