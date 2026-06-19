Logo

Tragedija u BiH: Izvučeno tijelo žene iz rijeke

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 19:19

Komentari:

0
Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

U petak, 19. juna, u 7:45 sati, u rijeci Fojnici na području 'Sicilija' šetališta u Visokom, prijavljeno je da u vodi pluta tijelo.

Kako je za portal "Radiosarajevo.ba" saopštila Lejla Ekinović, portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, policijski službenici su odmah po prijavi izašli na teren, osigurali lokaciju i izvukli tijelo iz vode.

Policija HR sajt

Region

Horor u Hrvatskoj: Roditelji zakopavali djecu u dvorištu

"Utvrđeno je da se radi o ženskoj osobi H. S. (1965. godište). Na mjesto događaja stigao je i mrtvozornik, nakon čega je obavljen uviđaj", naglasila je Ekinović.

Prema prvim informacijama, na tijelu nisu uočeni tragovi nasilja, a slučaj je okvalifikovan kao smrt bez elemenata krivičnog djela. O svemu je upoznat i kantonalni tužilac.

ilu-novac-evri-280525

Region

''Zašto iko ljetuje u Hrvatskoj'': Pokazao šta je dobio za 3 evra u Španiji i izazvao haos

Nakon završenih procedura, tijelo je predato porodici.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

utapanje

Fojnica

Visoko

Komentari (0)

Više iz rubrike

Кугла

Hronika

"Vidovita Marija“ i saučesnik opelješili staricu za 6 miliona

4 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Svađa radnika i šefova eskalirala: Incident u bh. firmi, reagovala policija

5 h

0
Због несавјесног рада Дом здравља у Броду оштећен за 40.000 КМ

Hronika

Zbog nesavjesnog rada Dom zdravlja u Brodu oštećen za 40.000 KM

10 h

1
Ухапшен због вожње под дејством опојних дрога, за казне дугује скоро 2.000 КМ

Hronika

Uhapšen zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga, za kazne duguje skoro 2.000 KM

12 h

0

  • Najnovije

20

52

Starija od pola vijeka, ali djevica: Sada je spremna za prosca

20

48

Poznato odakle je novi Loto milioner: Nije kako neki tvrde

20

22

Minić iz Mrkonjić Grada: Slobodu koju danas živimo dugujemo upravo borcima

20

17

Neko je upravo postao milioner: Izvučen Loto Džoker

20

13

Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 49. kola

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima