Tragedija u BiH: Izvučeno tijelo žene iz rijeke

Autor:ATV redakcija
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U petak, 19. juna, u 7:45 sati, u rijeci Fojnici na području 'Sicilija' šetališta u Visokom, prijavljeno je da u vodi pluta tijelo.
Kako je za portal "Radiosarajevo.ba" saopštila Lejla Ekinović, portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, policijski službenici su odmah po prijavi izašli na teren, osigurali lokaciju i izvukli tijelo iz vode.
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"Utvrđeno je da se radi o ženskoj osobi H. S. (1965. godište). Na mjesto događaja stigao je i mrtvozornik, nakon čega je obavljen uviđaj", naglasila je Ekinović.
Prema prvim informacijama, na tijelu nisu uočeni tragovi nasilja, a slučaj je okvalifikovan kao smrt bez elemenata krivičnog djela. O svemu je upoznat i kantonalni tužilac.
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Nakon završenih procedura, tijelo je predato porodici.
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