Logo

Svađa radnika i šefova eskalirala: Incident u bh. firmi, reagovala policija

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 15:31

Komentari:

0
Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Nakon što je policija jutros intervenisala u krugu kompanije Prevent na lokaciji Goruša bb u Visokom zbog prijave sukoba među zaposlenima, o cijelom slučaju oglasio se i radnik koji tvrdi da je bio meta verbalnih napada i mobinga na radnom mjestu.

Podsjetimo, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona potvrđeno je da je Policijska stanica Visoko u 9:10 sati zaprimila prijavu o sukobu među zaposlenima.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Policija Srpske - garant naše sigurnosti

"Danas u 09:10 sati Policijskoj stanici Visoko prijavljeno je da je došlo do verbalnog sukoba između tri lica u firmi Prevent u Goruši. Na lice mjesta upućena je patrola policije koja nije utvrdila narušavanje javnog reda i mira niti da je bilo fizičkog napada među licima, već se radilo o verbalnom sukobu, odnosno svađi između navedenih lica", saopšteno je iz policije.

Međutim, radnik koji je učestvovao u incidentu tvrdi da je situacija bila mnogo ozbiljnija te da je mjesecima izložen pritiscima na poslu.

"Jutros sam došao na posao kada su me pojedini rukovodioci i radnici verbalno napali. Bilo je i naguravanja, pojedinci su me gurali i vukli za ruku. Morao sam pozvati policiju, a nakon toga sam otišao ljekaru jer mi je pozlilo. Imao sam povišen pritisak i šećer, a psihički sam veoma loše zbog svega što prolazim", izjavio je radnik za "Crnu Hroniku".

voznja auto volan

Auto-moto

Volite vožnju s otvorenim prozorima, onda morate znati pravilo 72

On tvrdi da je razlog sukoba zahtjev da mu bude vraćen dokument koji je, kako navodi, prethodno potpisao veći broj njegovih kolega.

"Tražio sam papir koji je, prema mojim tvrdnjama, uzeo jedan od zaposlenih. Na tom dokumentu kolege su potpisima željele potvrditi da nisam kriv za optužbe koje mi se stavljaju na teret. Upravo zbog tog papira nastao je incident. Više od 150 ljudi može potvrditi šta se dogodilo", tvrdi radnik.

Dodaje da već duže vrijeme ukazuje na probleme u firmi, te da je zbog svojih istupa, kako navodi, izložen pritiscima.

"Već pola godine trpim mobing jer sam tražio formiranje vijeća radnika. Neću odustati, bez obzira na posljedice. Smatram da radnici nemaju dovoljno prava i o svemu ću nastaviti obavještavati javnost i nadležne institucije", rekao je.

Крокодил

Svijet

Vlasnica zoološkog vrta skočila među 15 krokodila da spasi dječaka

Iz kompanije Prevent za sada se nisu oglašavali povodom navoda radnika niti povodom jutrošnjeg incidenta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svađa

incident

Policija

Vitez

Komentari (0)

Više iz rubrike

Због несавјесног рада Дом здравља у Броду оштећен за 40.000 КМ

Hronika

Zbog nesavjesnog rada Dom zdravlja u Brodu oštećen za 40.000 KM

7 h

1
Ухапшен због вожње под дејством опојних дрога, за казне дугује скоро 2.000 КМ

Hronika

Uhapšen zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga, za kazne duguje skoro 2.000 KM

9 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Uhapšen muškarac koji je napao poštara: Službenik reagovao iako nije bio na dužnosti

21 h

0
Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.

Hronika

Trogodišnje dijete povrijeđeno prilikom sudara sa električnim trotinetom na šetalištu

23 h

0

  • Najnovije

18

09

Imaš nedjelju dana: Zelenski zaprijetio Lukašenku

18

06

Boske do detalja opisao kako je ubio Baju

18

03

"Trampila" dijete za majmuna, pa ga tukla veslom

18

01

Braća zaratila zbog imovine koju niko ne koristi, porodica se sada raspada

17

53

Porodica generala Pavkovića podnijela tužbu protiv NATO

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima