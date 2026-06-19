Svađa radnika i šefova eskalirala: Incident u bh. firmi, reagovala policija

Nakon što je policija jutros intervenisala u krugu kompanije Prevent na lokaciji Goruša bb u Visokom zbog prijave sukoba među zaposlenima, o cijelom slučaju oglasio se i radnik koji tvrdi da je bio meta verbalnih napada i mobinga na radnom mjestu.

Podsjetimo, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona potvrđeno je da je Policijska stanica Visoko u 9:10 sati zaprimila prijavu o sukobu među zaposlenima.

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"Danas u 09:10 sati Policijskoj stanici Visoko prijavljeno je da je došlo do verbalnog sukoba između tri lica u firmi Prevent u Goruši. Na lice mjesta upućena je patrola policije koja nije utvrdila narušavanje javnog reda i mira niti da je bilo fizičkog napada među licima, već se radilo o verbalnom sukobu, odnosno svađi između navedenih lica", saopšteno je iz policije.

Međutim, radnik koji je učestvovao u incidentu tvrdi da je situacija bila mnogo ozbiljnija te da je mjesecima izložen pritiscima na poslu.

"Jutros sam došao na posao kada su me pojedini rukovodioci i radnici verbalno napali. Bilo je i naguravanja, pojedinci su me gurali i vukli za ruku. Morao sam pozvati policiju, a nakon toga sam otišao ljekaru jer mi je pozlilo. Imao sam povišen pritisak i šećer, a psihički sam veoma loše zbog svega što prolazim", izjavio je radnik za "Crnu Hroniku".

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On tvrdi da je razlog sukoba zahtjev da mu bude vraćen dokument koji je, kako navodi, prethodno potpisao veći broj njegovih kolega.

"Tražio sam papir koji je, prema mojim tvrdnjama, uzeo jedan od zaposlenih. Na tom dokumentu kolege su potpisima željele potvrditi da nisam kriv za optužbe koje mi se stavljaju na teret. Upravo zbog tog papira nastao je incident. Više od 150 ljudi može potvrditi šta se dogodilo", tvrdi radnik.

Dodaje da već duže vrijeme ukazuje na probleme u firmi, te da je zbog svojih istupa, kako navodi, izložen pritiscima.

"Već pola godine trpim mobing jer sam tražio formiranje vijeća radnika. Neću odustati, bez obzira na posljedice. Smatram da radnici nemaju dovoljno prava i o svemu ću nastaviti obavještavati javnost i nadležne institucije", rekao je.

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Iz kompanije Prevent za sada se nisu oglašavali povodom navoda radnika niti povodom jutrošnjeg incidenta.