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Uhapšen zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga, za kazne duguje skoro 2.000 KM

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 09:05

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Ухапшен због вожње под дејством опојних дрога, за казне дугује скоро 2.000 КМ
Foto: ATV

Policija PS Kozarac uhapsila je lice R.P. iz Zenice te mu privremeno oduzela putničko vozilo marke „VW Polo“, nakon što je utvrđeno da je vozio pod dejstvom opojnih droga.

Policijski službenici Policijske stanice Kozarac su 18.06.2026. godine od lica R.P. iz Zenice privremeno oduzeli putničko motorno vozilo marke „VW Polo“ nakon što je kontrolom utvrđeno da upravlja vozilom pod dejstvom opojnih droga i prije sticanja prava na upravljanje.

Lice je uhapšeno, a kod istog je pronađena i oduzeta manja količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana i bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu spid.

Izvršenim provjerama utvrđeno je da se radi o višestrukom povratniku u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sa dugom po osnovu neplaćenih novčanih kazni u iznosu od 1.900,00 KM, saopšteno je iz PU Prijedor.

Kako navode u saopštenju, vozilo je privremeno oduzeto zbog bojazni da će isti ponoviti prekršaj, a zbog počinjenih prekršaja po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH i Zakonu o proizvodnji i prometu opojnih droga protiv R.P. nadležnom sudu dostaviće se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

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Droga

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