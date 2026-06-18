Dječak ubica prije masakra slao jezive poruke drugarima: ''Bilo bi zanimljivo da upadnu teroristi''

Tokom tročasovnog obrazloženja presude roditeljima dječaka koji je počinio masovno ubistvo u OŠ „Vladislav Ribnikar”, postupajući sudija Višeg suda u Beogradu i punomoćnica oštećenih porodica, advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, otkrili su uznemirujuće detalje iz telefona maloljetnika.

Analiza njegove komunikacije i poruka koje je slao vršnjacima u periodu koji je prethodio 3. maju 2023. godine potvrdila je da su roditelji grubo zanemarili njegovo psihičko stanje.

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Sudija je tokom izricanja presude citirao jednu od ključnih poruka koju je maloljetni K.K. prije zločina poslao svom školskom drugu, a koja danas zvuči zlokobno:

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Kako je navedeno u sudnici, u telefonu trinaestogodišnjaka pronađeno je još nekoliko poruka slične, uznemirujuće sadržine koje su slate prijateljima i vršnjacima. Međutim, postupajući sudija je naglasio da te poruke svjesno neće javno čitati tokom izlaganja presude, a sve u cilju zaštite privatnosti i bezbjednosti maloljetnih lica koja su bila uključena u postupak.

Pucao i u dječake koji su mislili da mu je najbolji drug

Ove poruke i kasniji čin pokazali su, prema ocjeni suda, potpuno odsustvo empatije i nerazumijevanje emocija drugih ljudi. Dječak je imao ozbiljne poteškoće u prepoznavanju bliskosti i prijateljstva, a o tome svjedoči i podatak iz presude da je kobnog 3. maja pucao čak i u dječake koji su vjerovali da mu je on najbolji drug u odjeljenju. Obojicu je teško povrijedio, a jedan od njih, koji je pogođen u predjelu vrata, i dan-danas se nalazi na liječenju.

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Otac ga u poruci nazvao psihopatom, on istraživao pojam na internetu

Pored komunikacije sa vršnjacima, sud je analizirao i poruke unutar same porodice Kecmanović, iz kojih je zaključeno da su odnosi između maloljetnika, njegove sestre i roditelja bili ozbiljno narušeni i prožeti čestim pogrdnim riječima i neslaganjima.

U spisima predmeta posebno je izdvojena poruka u kojoj je otac Vladimir Kecmanović svog sina u jednom trenutku u komunikaciji oslovio riječju „psihopata”. Nakon toga, kako je utvrdila istraga, dječak je na internetu počeo manijakalno da pretražuje taj pojam, istražujući poruke i tekstove o tome „šta znači biti psihopata”, „šta je kompleks više, a šta niže vrijednosti”, kao i „da li neko može da bude psihopata ako voli životinje”.

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Takođe, prije nego što je poslao poruke drugovima i krenuo u krvavi pir, on je na internetu istraživao masovna ubistva u školama sa najviše žrtava, gledao izjave majke jednog od ubica iz američke škole „Columbine”, i pretraživao informacije o uvođenju doživotne kazne zatvora u Srbiji, svjestan da će nakon zločina biti zatvoren, što je, kako je sam izjavio, i želio kako bi se sklonio od kuće.

(Telegraf.rs)