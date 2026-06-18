Motociklista poginuo u teškoj nesreći kod Dubrovnika, drugi povrijeđen

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Motociklista je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva motocikla jutros oko 4:45 časova na Jadranskoj magistrali, na području vidikovca kod Dubrovnika, saopštila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.
Drugi motociklista je zbog zadobijenih povreda prevezen u dubrovačku bolnicu. Tokom uviđaja, saobraćaj na tom dijelu Jadranske magistrale bio je obustavljen i preusmjeren iz pravca Župa dubrovačka prema Brgatu i Komolcu.
Svijet
Majka zaboravila dijete u automobilu, beba preminula od vrućine: Tragedija u Njemačkoj
Iz Dubrovnika je zbog saobraćajne nesreće omogućen slobodan prolaz kroz Zonu posebnog saobraćajnog režima oko istorijskog jezgra grada u pravcu Župe dubrovačke.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h1
Hronika
4 h0
Hronika
4 h3
Svijet
4 h0
Najnovije
16
32
16
23
16
17
16
17
16
11
Trenutno na programu