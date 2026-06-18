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Motociklista poginuo u teškoj nesreći kod Dubrovnika, drugi povrijeđen

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 15:38

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Motociklista je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva motocikla jutros oko 4:45 časova na Jadranskoj magistrali, na području vidikovca kod Dubrovnika, saopštila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Drugi motociklista je zbog zadobijenih povreda prevezen u dubrovačku bolnicu. Tokom uviđaja, saobraćaj na tom dijelu Jadranske magistrale bio je obustavljen i preusmjeren iz pravca Župa dubrovačka prema Brgatu i Komolcu.

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Iz Dubrovnika je zbog saobraćajne nesreće omogućen slobodan prolaz kroz Zonu posebnog saobraćajnog režima oko istorijskog jezgra grada u pravcu Župe dubrovačke.

(Indeks.hr)

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Dubrovnik

Hrvatska

poginuo motociklista

uviđaj

Saobraćajna nesreća

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