Motociklista poginuo u teškoj nesreći kod Dubrovnika, drugi povrijeđen

Motociklista je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva motocikla jutros oko 4:45 časova na Jadranskoj magistrali, na području vidikovca kod Dubrovnika, saopštila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Drugi motociklista je zbog zadobijenih povreda prevezen u dubrovačku bolnicu. Tokom uviđaja, saobraćaj na tom dijelu Jadranske magistrale bio je obustavljen i preusmjeren iz pravca Župa dubrovačka prema Brgatu i Komolcu.

Svijet Majka zaboravila dijete u automobilu, beba preminula od vrućine: Tragedija u Njemačkoj

Iz Dubrovnika je zbog saobraćajne nesreće omogućen slobodan prolaz kroz Zonu posebnog saobraćajnog režima oko istorijskog jezgra grada u pravcu Župe dubrovačke.

(Indeks.hr)