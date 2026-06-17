Minić: Veterinarska struka uspješno odgovara svim izazovima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je večeras u Tesliću da veterinarska struka u Srpskoj uspješno odgovara svim izazovima zahvaljujući stručnom kadru.

Minić je poručio da Republika Srpska ima stručan kadar i kapacitete da zaokruži sve aktivnosti na kontroli hrane i zdravlja životinja, te efikasnije odgovori na sve izazove, što je potvrđeno u praksi.

"Naši doktori veterinarske struke su jedni od najodvažnijih i najstručnijih imajući u vidu da su preduzeli mjere koje nisu imali drugi u okruženju", rekao je Minić u Tesliću, gdje je otvorio savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske.

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On je poručio da će Vlada Republike Srpske nastaviti da maksimalno podržava veterinarsku struku s obzirom na njihovu ulogu da obezbjeđuju sigurnost i zdravlje životinja, a time i ljudi.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić naglasila je da su ovakva savjetovanja dokaz da Srpska može da govori o veterinarskom sistemu, odnosno da ima kvalitetan odnos veterinarske struke, nauke, organizacija i institucija, te resornog ministarstva.

"Dokaz da je to u Republici Srpskoj na visokom nivou su svi zakonski i podzakonski akti koje Ministarstvo donosi prateći, između ostalog, zaključke sa ovakvih skupova da bismo mogli da odgovorimo i zahtjevima svjetskog tržišta u pogledu kontrole i bezbjednosti hrane", izjavila je Kuzmićeva.

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Predsjednik Veterinarske komore Republike Srpske Velibor Kesić ukazao je na značaj ovog savjetovanja za koje je rekao da je najveći međunarodni skup tog tipa u regionu, sa učesnicima iz veterinarske prakse i nauke iz 11 zemalja.

Predsjednik Naučnog odbora Savjetovanja doktora veterinarske medicine Srpske Dragan Knežević najavio je da će narednih dana biti predstavljeno 66 naučnih radova i 62 prezentacije o aktuelnim temama koje se odnose na zarazne bolesti životinja i one koje se mogu očekivati u narednom periodu.

Na svečanom otvaranju savjetovanja Miniću i Kuzmićevoj uručene su povelje Veterinarske komore Republike Srpske.

Savjetovanje, koje će trajati do subote, 20. juna, organizuju Veterinarska komora Republike Srspke, Veterinarski institut Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" i Društvo doktora veterinarske medicine Srpske, uz podršku partnera iz Srbije, Austrije, Češke i Rusije.

Pokrovitelj skupa je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Vlada Srpske je savjetovanje kategorisala kao naučni skup prve kategorije.

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Na skupu će biti organizovano osam sesija - o zaraznom bolestima i zoonozama, o bolestima hrane, o ulozi i perspektivama veterinarske struke, o ishrani farmskih životinja, o antimikrobnoj rezistenciji, o reprodukciji i zdravstvenoj zaštiti farmskih životinja, o kliničkoj patologiji i terapiji životinja, te o parazitima i parazitozama.

Planirano je i organizovanje okruglog stola o aktuelnostima veterinarske službe u Republici Srpskoj, prenosi "Srna".