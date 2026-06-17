Horor u Kumanovu: Djeca se "naduvala" ljepkom, pronađeni na ulici bez svijesti

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Prava drama potresla je Sjevernu Makedoniju kada je troje maloljetne djece, petnaestogodišnja djevojčica i njena dva brata od 12 i 9 godina, pronađeno bez svijesti u Ulici profesora Mijalkovića u Kumanovu, saopštila je Državna policija Kumanova.

Prema izvještaju, slučaj je registrovan juče oko 10.40 časova, a prema početnim informacijama, djeca su se najvjerovatnije otrovala udisanjem ljepka. Odmah su prebačena u Opštu bolnicu u Kumanovu, gdje im je pružena medicinska pomoć. Policija saopštava da se preduzimaju mjere radi potpunog rasvjetljavanja slučaja, prenosi Telegraf.

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