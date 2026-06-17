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Peskov: Napad na autobus sa bjeloruskim fudbalerima je terorizam

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ATV
17.06.2026 16:07

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Kijev je izvršio teroristički akt napadom dronom na autobus sa omladinskom fudbalskom reprezentacijom Bjelorusije u ruskoj Brjanskoj oblasti, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Predsjednik Vladimir Putin pozvao je ministra zdravlja Mihaila Muraška i naložio mu da preduzme sve neophodne hitne mjere da pomogne žrtvama terorističkog napada koji je kijevski režim izvršio u Brjanskoj oblasti, napavši dronom dječiji autobus u kojem je putovala fudbalska ekipa", rekao je Peskov.

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Ranije tokom dana, vršilac dužnosti guvernera Egor Kovalčuk saopštio je da je Ukrajina u blizini Brjanska napala autobus sa omladinskom fudbalskom reprezentacijom iz grada Gomelja u Bjelorusiji.

Grupa je putovala na odmor u Gelendžik. Poginula je žena koja je pratila tim, supruga jednog od trenera, prenosi Srna.

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Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Kijev

Bjelorusija

autobus

terorizam

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