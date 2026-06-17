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Peskov: Moskva nije dobila nikakav poziv Kijeva

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ATV
17.06.2026 15:20

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Moskva nije dobila nikakav poziv Kijeva za razgovore na marginama samita G7 u Francuskoj, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je rekao na konferenciji za novinare da je i dalje na snazi ponuda Moskve da Zelenski dođe u rusku prijestonicu na odgovorne i ozbiljne pregovore o okončanju sukoba.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je Zelenskog da se bavi teatralnom "diplomatijom preko megafona", koja se svodi isključivo na javne nastupe i saopštenja.

"On je navikao da igra za publiku, a i da svira klavir", dodao je Lavrov, aludirajući na komičarski skeč iz glumačke karijere ukrajinskog predsjednika.

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Zelenski je u više navrata izjavio da je za njega posjeta Moskvi nemoguća.

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Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Kijev

Moskva

samit G7

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