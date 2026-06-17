Peskov: Moskva nije dobila nikakav poziv Kijeva

Moskva nije dobila nikakav poziv Kijeva za razgovore na marginama samita G7 u Francuskoj, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je rekao na konferenciji za novinare da je i dalje na snazi ponuda Moskve da Zelenski dođe u rusku prijestonicu na odgovorne i ozbiljne pregovore o okončanju sukoba.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je Zelenskog da se bavi teatralnom "diplomatijom preko megafona", koja se svodi isključivo na javne nastupe i saopštenja.

"On je navikao da igra za publiku, a i da svira klavir", dodao je Lavrov, aludirajući na komičarski skeč iz glumačke karijere ukrajinskog predsjednika.

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Zelenski je u više navrata izjavio da je za njega posjeta Moskvi nemoguća.