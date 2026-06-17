Mediji: Epstin pokušao da se ubije najmanje tri puta u zatvoru

Džefri Epstin je pokušao samoubistvo najmanje tri puta pre smrti u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu 2019. godine, prenosi "Njujork tajms".

Istražitelji su navodno pronašli više omči u njegovoj ćeliji nakon njegove smrti, otkriva izvJeštaj koji detaljno opisuje posljednje dane osuđenog seksualnog prestupnika u federalnom pritvoru.

Nekoliko dana prije prvog prijavljenog pokušaja samoubistva, Epstin je pitao svog "cimera" Nikolasa Tartaljonea kako da napravi omču nakon što je sudija odbio njegov zahtjev za kauciju, objavio je list pozivajući se na sudske dokumente, prethodno objavljene Epstinove dosijee i više od 50 novih intervjua sa zatvorenicima, zatvorskim osobljem i drugima.

Tartaljone, bivši njujorški policajac koji služi četiri doživotne kazne za četvorostruko ubistvo, rekao je listu da se Epstin raspitivao za pravljenje omče otprilike dve nedelje nakon što je doveden u Popravni centar Menhetn da čeka suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne seksualne eksploatacije.

Svijet Bivša žena Bila Gejtsa: Imala sam noćne more nakon susreta sa Epstinom

Istraga je utvrdila da je Epstin pokušao da se ubije najmanje još dva puta prije ranije prijavljenog neuspjelog pokušaja vješanja 22. jula 2019. Tartaljone je rekao da je u obje prilike zatekao Epstina kako se sprema za samoubistvo, a jednom je pokušavao da veže čaršav za rješetku iznad prozora ćelije i drugi put kada je pronašao omču skrivenu ispod Epstinovog dušeka.

Tvrdi i da je oba incidenta prijavio službenicima zatvora, ali su se oni smijali njegovim upozorenjima. Njegov iskaz potvrdio je drugi zatvorenik, Piter Brajt, koji je za "Njujork tajms" rekao da mu je Tartaljone opisao ranije pokušaje samoubistva ubrzo nakon Epstinove smrti.

Manje od tri nedjelje pre Epštajnove smrti, 22. jula, Tartaljone ga je navodno pronašao nepomičnog na podu njihove ćelije sa narandžastom platnenom omčom oko vrata.

Epstin je prvobitno rekao službenicima zatvora da je Tartaljone pokušao da ga ubije, ali je interna zatvorska istraga oslobodila bivšeg policajca svake uloge u incidentu.

Svijet "Ona je poklon": Najjeziviji detalji - kako je Epstin koristio veze u svijetu mode!

Nakon Epstinove smrti 10. avgusta, istražitelji su pronašli u u njegovoj ćeliji nekoliko omči i traka od narandžaste tkanine.

Izvještaj dolazi usred ponovne istrage o Epstinovoj smrti i njegovim vezama sa nekim od najuticajnijih ličnosti na svijetu.

Milioni stranica dokumenata objavljeni su otkako je američki predsjednik Donald Tramp prošle godine potpisao zakon kojim se od Ministarstva pravde zahtjeva da obelodani dosijee vezane za pedofila, ponovo pokrećući interesovanje za veze finansijera sa ličnostima kao što su Bil Klinton, princ Endru i Bil Gejts.

(rt balkan)