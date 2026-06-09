Bivši princ snimljen sa velikom modricom na licu

Bivši princ Endru je fotografisan kako vozi blizu svoje nove kuće na imanju Sandringem u četvrtak, sa velikom ljubičastom modricom na desnoj strani lica koja privlači pažnju. Iako nije poznato kako je zadobio povredu, kaže se da nema razloga za zabrinutost, javlja Skaj njuz .

Istraga bi mogla trajati više od godinu dana

Nove fotografije pojavile su se u vrijeme kada britanske vlasti potvrđuju da bi istrage protiv Endrua Mauntbatena-Vindzora i lorda Pitera Mandelsona, koje se odnose na njihove veze sa pokojnim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom, mogle da traju duže od godinu dana, pišu strani mediji.

Obojica su uhapšeni u februaru zbog sumnje na zloupotrebu položaja i moći, ali su pušteni uz kauciju dok traje istraga. I Endru i Mandelson poriču sve optužbe.

Fotografija Endrua, Mandelsona i Epštajna objavljena je još u martu

Podsjetimo da je u martu Ministarstvo pravde SAD objavilo zajedničku fotografiju Endrua Mauntbatena-Vindzora, lorda Pitera Mandelsona i Džefrija Epštajna. To je prva poznata fotografija njih trojice, a nije navedeno ni vrijeme ni mjesto gdje je snimljena.

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Fotografija prikazuje trojku kako sjedi za drvenim stolom na terasi, sa šoljicama ukrašenim američkom zastavom ispred sebe. Prema ITV News-u, fotografija je snimljena na američkom ostrvu Martas Vinjard između 1999. i 2000. godine, prije nego što je Epštajn osuđen na 13 mjeseci zatvora i registrovan kao seksualni prestupnik.

U dokumentima se ne navodi da njihovo pojavljivanje na fotografiji ukazuje na bilo kakvu nezakonitu aktivnost. Međutim, objavljivanje fotografije ponovo je skrenulo pažnju na veze koje su Endru i Mandelson imali sa Epštajnom.

Endru: Oduzete titule i nova istraga

Mauntbaten-Vindzor je više puta negirao bilo kakvu krivičnu djela u vezi sa Epštajnom. Optužen je da je imao seks sa Virdžinijom Đufr kada je bila tinejdžerka, ali je građanska parnica rješena bez sporazuma o priznanju krivice. Tvrdio je da je Epštajna prvi put upoznao 1999. godine preko Gislen Maksvel, njegove dugogodišnje saradnice, koju je poznavao još iz studentskih dana.

Njegove veze sa pokojnim finansijerom dovele su do toga da mu je oduzeta kraljevska titula, a uhapšen je sredinom februara zbog sumnje na zloupotrebu javnog položaja. Policija je prethodno pokrenula istragu o navodima da je prenosio poverljive informacije Epštajnu dok je bio specijalni izaslanik Velike Britanije za trgovinu između 2001. i 2011. godine.

Ranije ove godine objavljene su i druge fotografije iz američkih dokumenata koje prikazuju Endrua kako kleči nad ženom koja leži na podu, ali je i u tom slučaju negirao bilo kakvu odgovornost.

Mandelson: Imejlovi, fotografije i sumnje o otkrivanju

Mandelson je takođe više puta rekao da nije počinio nikakav zločin. Dugo je tvrdio da je vjerovao objašnjenjima koja su mu dali Epštajn i njegovi advokati i da je punu istinu o njegovim aktivnostima saznao tek nakon Epštajnove smrti 2019. godine.

Njegove veze sa Epštajnom dovele su do njegovog smenjivanja sa mjesta britanskog ambasadora u SAD. U Epštajnovim dosijeima pronađeni su imejlovi podrške koji su mu poslati dok se finansijer suočavao sa optužbama za seksualno nedolično ponašanje 2008. godine. Ministarstvo pravde SAD je takođe objavilo fotografije Mandelsona u donjem vešu.

Londonska policija je takođe pokrenula istragu o navodima da je Mandelson, dok je bio ministar u britanskoj vladi, Epštajnu prenosio komercijalno osjetljive vladine informacije. Prema pisanju Bi-Bi-Sija, on tvrdi da nije počinio nikakav zločin niti je bio motivisan ličnom finansijskom dobitkom.

Tužilac: Niko ne treba da očekuje brzo rješenje

Glavni državni tužilac Stiven Parkinson rekao je da niko ne bi trebalo da očekuje brz završetak postupka.

„Zaista ne mislim da bi iko trebalo da očekuje brzo rješenje. Ne bi bilo iznenađujuće da je potrebno više od godinu dana, ne zbog nedostatka hitnosti, već zbog same složenosti. Tu je i međunarodna dimenzija kao dodatni faktor koji treba uzeti u obzir“, rekao je Parkinson.

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Dodao je da se u takvim slučajevima dokazi često pribavljaju kroz složene međunarodne postupke koji mogu uključivati strane sudove, što dodatno usporava proces. Naglasio je da istragu vodi policija, dok Državno tužilaštvo pruža pravne savjete tokom postupka.

Objavljeni novi dokumenti o Mandelsonu

Nove informacije dolaze nakon objavljivanja drugog seta dokumenata vezanih za imenovanje Mandelsona za britanskog ambasadora u SAD. Dokumenti su ponovo otvorili debatu o njegovim vezama sa Epštajnom i bezbjednosnim provjerama koje su prethodile imenovanju.

Endru se nedavno preselio

Endru se preselio na farmu Marš na imanju Sandringem u februaru, nakon što je napustio svoju dugogodišnju rezidenciju Rojal Lodž. Fotografije sa krticom su dodatno privukle pažnju javnosti dok je istraga protiv njega još uvijek u toku.

(indeks)