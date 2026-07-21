Sve je jasno u četiri minuta: Da li je vaš dejt propao na startu?

Pripreme za prvi sastanak često su uzaludne, jer većina ljudi romantičnu hemiju i potencijal veze nesvjesno procijeni već u prva četiri minuta razgovora.

Pripreme za prvi sastanak često su uzaludne, jer većina ljudi romantičnu hemiju i potencijal veze nesvjesno procijeni već u prva četiri minuta razgovora.

Pripreme za prvi sastanak, od odabira odjeće do uvježbavanja tema za razgovor, često su potpuno uzaludne. Pažljivo planiranje nema velikog uticaja na krajnji ishod, jer ključna odluka pada nesvjesno, i to čim započne prvi razgovor.

Većina ljudi romantičnu hemiju procijeni u okviru prve četiri minuta, često i prije nego što piće stigne na sto. Jehan Rajendra, osnivač aplikacije za upoznavanje "Agilis", taj period naziva kritičnim prozorom za obradu informacija.

"Tokom tih prvih nekoliko minuta ljudi podsvjesno obrađuju gomilu informacija", pojasnio je Rajendra.

On objašnjava kako ljudi u tim početnim trenucima neprestano i uglavnom nesvjesno šalju signale. Otvoreno držanje tijela, kontakt očima, naginjanje prema sagovorniku ili držanje distance signali su koje je mnogo lakše pročitati nego što se misli.

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Ključnu ulogu ima i sam tok razgovora. Rajendra ističe da je loš znak ako komunikaciju održava samo jedna osoba, jer prava hemija zahtijeva prirodnu razmjenu. Ako razgovor zapinje već nakon četiri minuta, to je jasan pokazatelj da dublje povezanosti neće biti.

Pored razgovora, smjeh u prvim minutima ima jedinstven učinak. Ako se dvoje ljudi na samom početku iskreno nasmije, prije nego što stignu da glume, vjerovatno se slažu oko bitnih stvari i funkcionišu na istoj frekvenciji.

To je potvrdila i analiza podataka sa čak šest hiljada i šest stotina brzih sastanaka. Studija je otkrila da su utisci iz prve tri do četiri minuta izuzetno pouzdan pokazatelj da li će par dogovoriti novi susret.

Aleksander Bekster, istraživač sa Univerziteta u Kaliforniji i jedan od autora studije, rekao je da ga je najviše iznenadio faktor kompatibilnosti. Pokazalo se da je specifična privlačnost između dvoje ljudi bila presudna, nezavisno od toga koliko je neko od njih bio objektivno atraktivan.

Neprijatna je istina da su ljudi toga vjerovatno oduvijek svjesni, samo što su prije priznavanja te činjenice obično odrađivali cijelu večeru, piše Superžena.