Naučnici otkrili: Evo šta se zaista dešava u tijelu kada se zaljubimo

Ljubav je mnogo više od poznatih "leptirića u stomaku".

Iza osjećaja zaljubljenosti krije se složena mreža hormona i neurotransmitera koji utiču na emocije, ponašanje i način na koji gradimo odnose.

Naučna istraživanja pokazuju da različite hemijske supstance upravljaju gotovo svakom fazom ljubavi – od prve privlačnosti i uzbuđenja do dugotrajne privrženosti i osjećaja sigurnosti.

Kada upoznamo osobu koja nam se dopadne, u organizmu se pokreće čitav niz procesa. Srce ubrzano kuca, dlanovi se znoje, a misli su usmjerene gotovo isključivo na tu osobu. Sve to ima svoje biološko objašnjenje.

Endorfini stvaraju osjećaj sigurnosti i mira

Endorfini, poznati kao prirodni "hormoni sreće", ublažavaju bol, popravljaju raspoloženje i stvaraju osjećaj zadovoljstva.

Posebno su važni u dugotrajnim vezama jer doprinose osjećaju sigurnosti, emocionalne stabilnosti i bliskosti među partnerima.

Dopamin nas tjera da stalno mislimo na partnera

Na početku zaljubljenosti glavnu ulogu ima dopamin – neurotransmiter zadužen za osjećaj zadovoljstva i nagrade.

Upravo zbog njega zaljubljeni često idealizuju partnera, ne mogu da prestanu da razmišljaju o njemu i imaju snažnu želju za novim susretom.

Naučnici ističu da dopamin aktivira iste moždane centre koji su odgovorni za osjećaj nagrade i zadovoljstva.

Oksitocin gradi povjerenje i bliskost

Oksitocin, poznat i kao "hormon povezanosti", oslobađa se tokom zagrljaja, poljubaca i drugih oblika fizičke bliskosti.

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Povezuje se sa većim povjerenjem, emocionalnom bliskošću i stvaranjem stabilnih partnerskih odnosa.

Istraživanja pokazuju da partneri koji iskazuju više nježnosti i međusobne podrške imaju viši nivo oksitocina, što pozitivno utiče ne samo na kvalitet veze već i na imunitet i opšte zdravlje.

Serotonin i kortizol objašnjavaju opsjednutost voljenom osobom

U prvim mjesecima zaljubljenosti nivo serotonina često opada, zbog čega zaljubljene osobe neprestano razmišljaju o partneru i analiziraju svaki susret, poruku ili pogled.

Istovremeno raste nivo kortizola, hormona stresa, pa početak veze često prate uzbuđenje, nervoza i ubrzan rad srca.

Kako odnos postaje stabilniji, nivo kortizola se postepeno smanjuje.

Važnu ulogu ima i testosteron

Istraživanja pokazuju da se u prvim mjesecima veze nivo testosterona kod muškaraca može smanjiti, dok kod žena često raste.

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Naučnici smatraju da ove promjene mogu pomoći partnerima da lakše uspostave emocionalnu povezanost, iako su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ovaj proces u potpunosti objasnio.

Ljubav nije samo hemija

Autori studije "The Molecular Basis of Love", objavljene u časopisu International Journal of Molecular Sciences, zaključuju da ljubav nije samo pitanje hormona.

Na način na koji volimo utiču i ličnost, životno iskustvo, kultura, društveno okruženje i brojni drugi faktori.

Upravo zato ljubav ostaje jedinstven spoj biologije, psihologije i emocija – osjećaj koji nauka može objasniti, ali ga ne može u potpunosti svesti samo na hemijske procese, prenosi Avaz.