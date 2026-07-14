Terapeuti otkrili kada je pravo vrijeme da upoznate roditelje svog partnera

Jedan od znakova da veza postaje ozbiljnija i da postoje planovi za zajedničku budućnost jeste i upoznavanje roditelja partnera. Kod mnogih taj susret izaziva nervozu.

Terapeutkinja za partnerske odnose Džin Ficpatrik ističe da je sasvim prirodno osjećati nelagodu prije prvog susreta s roditeljima partnera.

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"Prirodno je da se osjećate pomalo nelagodno. Želite da ostavite dobar utisak, posebno ako je riječ o ozbiljnoj vezi", kazala je.

Prema njenim riječima, važno je da se ne pripremate za neuspjeh. Gotovo svi osjećaju određeni nivo treme prije ovakvih susreta, a prihvatanje da je to normalna reakcija može pomoći da se stres ublaži.

Ficpatrik smatra da pravo vrijeme za upoznavanje roditelja zavisi od okolnosti. Ako živite u istom gradu i lako možete da se pridružite porodičnom ručku ili neformalnom okupljanju, do upoznavanja može doći mnogo ranije nego što ste očekivali.

Ipak, preporučuje da se taj susret dogodi prije vjeridbe, jer upoznavanje može pomoći u izgradnji boljeg odnosa s budućom porodicom, prenosi SuperŽena.

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Naglašava i da partner ima važnu ulogu u tome da se osjećate opuštenije.

"Vaš partner može biti vrijedan izvor informacija. Pitajte ga da li postoje osjetljive teme koje bi trebalo izbjegavati tokom razgovora s njegovim roditeljima", poručila je