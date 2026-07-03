Različiti odgovori kroz generacije: Šta znači imati ''dobar brak''?

Odgovor na pitanje šta znači imati dobar brak nije isti za sve generacije. Mlađe generacije više naglašavaju ljubav i razumijevanje, dok su se stariji oslanjali na trajnost i zajedničku porodicu.

Promjene u društvu, položaju žena, ekonomskim okolnostima i porodičnim vrijednostima uticale su na to da svaka generacija brak doživljava na drugačiji način. Evo kako se stavovi razlikuju između bejbi bumera, generacije X, milenijalaca i generacije Z.

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Bejbi bumeri: Dobar brak je onaj koji traje

Za bejbi bumere brak je dugo bio očekivani životni korak i društvena norma. Mnogi su se vjenčavali veoma mladi, često već u ranim dvadesetim godinama, jer se to smatralo prirodnim nastavkom odrastanja.

U njihovoj generaciji uspješan brak najčešće je podrazumijevao stabilnost, osnivanje porodice i zajednički život koji traje decenijama. Razvod je bio znatno rjeđi i često društveno neprihvaćen, iako je upravo ova generacija doživjela period kada je razvod počeo da postaje dostupniji i prihvaćeniji.

Generacija X: Ljubav da, ali ne po svaku cijenu

Pripadnici generacije X odrastali su u vrijeme kada su razvodi postali mnogo češći nego ranije. Mnogi su gledali raspad brakova svojih roditelja ili porodica iz okruženja, zbog čega su prema instituciji braka razvili određenu dozu opreza.

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Istovremeno, željeli su stabilnost koju možda sami nisu imali u djetinjstvu. Kada su odlučivali da se vjenčaju, činili su to promišljenije, pa se upravo ovoj generaciji često pripisuje pad stope razvoda u odnosu na prethodne decenije.

Za njih je uspješan brak bio onaj koji donosi sreću, ali ne po cijenu ostajanja u odnosu koji više ne funkcioniše.

Milenijalci: Brak je izbor, a ne obaveza

Kod milenijalaca se pogled na brak dodatno promijenio. Žene su postale finansijski nezavisnije, a zajednički život bez vjenčanja ili osnivanje porodice prije braka postali su društveno mnogo prihvaćeniji.

Zbog toga su mnogi pripadnici ove generacije stupali u brak kasnije ili su odlučili da se uopšte ne vjenčavaju.

Za milenijalce je najvažnije da brak bude rezultat ljubavi i lične odluke, a ne društvenih očekivanja. Ako odnos funkcioniše bez formalnog papira, mnogi u tome ne vide nikakav problem.

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Iako se često smatra da svaka nova generacija postaje liberalnija od prethodne, istraživanja pokazuju da generacija Z u pojedinim pitanjima razmišlja tradicionalnije od milenijalaca.

Mnogi mladi danas brak smatraju važnim životnim ciljem i češće nego prethodna generacija vjeruju da porodicu treba osnivati nakon vjenčanja.

Istovremeno, deo pripadnika generacije Z pokazuje veću sklonost tradicionalnim podjelama uloga u porodici, što se često povezuje i sa popularnošću sadržaja o tradicionalnom načinu života na društvenim mrežama.

Jedna stvar ipak se nije promijenila

Iako svaka generacija drugačije definiše uspješan brak, zajedničko im je to što većina ljudi i dalje želi stabilan, zdrav i ispunjen partnerski odnos.

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Razlika je u tome što se danas mnogo više nego ranije vjeruje da ne postoji samo jedan ispravan model braka. Za neke je to zajednica koja traje cijeli život, za druge odnos zasnovan na ravnopravnosti i ličnom izboru, a za treće povratak tradicionalnim porodičnim vrijednostima.

(Ona.rs)