Da li ste više svoj znak ili podznak u horoskopu?

Kada govorimo o astrologiji, mnogi se pitaju šta zapravo ima veći uticaj - horoskopski znak na osnovu datuma rođenja ili astrološki znak određen tačnim vremenom rođenja. Iako astrologija nije naučno dokazana metoda, mnogi ljudi je koriste kao zanimljiv alat za upoznavanje sopstvenih karakteristika.

Sunčev znak - temelj karaktera i životne energije

Sunčev znak, ili horoskopski znak u kome se Sunce nalazilo u trenutku rođenja, najpoznatiji je dio natalne karte. Povezan je sa osnovnim karakterom, životnim ciljevima, načinom izražavanja sebe i onim što osoba želi da postane.

Kada neko kaže „Ja sam Lav“ ili „Ja sam Vaga“, najčešće govori o svom sunčevom znaku.

Znak - prvi utisak i način na koji se ponašamo

Znak ili ascendent se određuje vremenom i mjestom rođenja. U astrologiji se povezuje sa načinom na koji osoba djeluje u svijetu, njenim ponašanjem u novim situacijama i utiskom koji ostavlja na druge.

Zato se često kaže da podznak predstavlja „masku“ ili spoljašnji sloj ličnosti, dok sunčev znak opisuje ono što se nalazi dublje u karakteru.

Zašto se ponekad više prepoznajemo u podznaku?

Neki ljudi tvrde da se više pronalaze u opisu svog podznaka nego u znaku Sunca. Jedan od razloga je taj što je znak povezan sa ponašanjem koje drugi ljudi prvo primjete.

Na primjer, osoba može imati mirniji Sunčev znak, ali podznak koji joj daje otvoreniji, energičniji ili odlučniji izgled.

Najtačnija astrološka slika uključuje oba

Prema astrološkim tumačenjima, znak i podznak Sunca ne treba posmatrati odvojeno. Zajedno, oni navodno stvaraju potpuniju sliku ličnosti - znak opisuje unutrašnje potrebe i identitet, a podznak opisuje način na koji se osoba predstavlja svijetu.

Mnogi astrolozi takođe posmatraju položaj Mjeseca i drugih planeta kako bi dobili šire tumačenje natalne karte.

Znak ili znak - nema jednostavnog odgovora

Ako astrologiju posmatramo kao simbolički sistem, oba elementa imaju svoju ulogu. Sunčev znak govori o tome kako osoba vidi sebe, dok horoskopski znak opisuje kako izgleda drugima.

Upravo je kombinacija ovih elemenata ono što astrologiju čini zanimljivom i ličnom za mnoge.

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